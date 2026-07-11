Roberto Leal ha estat un dels últims convidats de Marc Giró en el comiat del programa de La Sexta. A Cara al show, el presentador de Pasapalabra s’ha mostrat molt còmode i ha acabat deixant anar titulars sobre la seva vida personal que han deixat sorpresos els teleespectadors. Entre ells? Que, en realitat, s’ha casat quatre vegades. Mai no li ha importat parlar del seu matrimoni amb la també periodista Sara Rubio, a qui va conèixer a la universitat, però tampoc no havia revelat aquesta informació. Ha tingut alguna altra dona? Doncs diu que no, que les quatre cerimònies han estat amb ella.
La mare dels seus fills ha estat el gran amor de la seva vida i això ho han celebrat amb quatre enllaços matrimonials que així ho demostren. La primera vegada que es van donar el “sí, vull” va ser en una d’aquelles bodes tan icòniques a Las Vegas: “La meva dona em va donar la sorpresa d’organitzar una boda a Nevada, allà quan l’Elvis et casa mentre et munten tota la fanfàrria“. Ell es pensava que era una festa de disfresses sense importància, però darrere hi ha una unió real: “Hi havia un ministre de pau, era una boda real! Em vaig casar de debò i vam haver d’anar a un jutjat d’allà a signar, així que vaig casar-m’hi”.
Un any després, van decidir casar-se però ara a Espanya en una cerimònia civil: “Allà va ser quan ens vam casar de debò, amb la família acompanyant-nos”. No va ser una gran celebració, però, ja que només van convidar els respectius pares en una reunió breu i solemne a l’Ajuntament. A la tercera, va ser quan van fer la típica i clàssica cerimònia amb amics i una gran festa.
I la quarta vegada que s’han casat? Doncs ha estat la més recent, l’any passat, quan van voler commemorar que feien 10 anys de casat: “Estàvem de viatge a Marràqueix i vam voler celebrar l’aniversari amb una boda típica d’allà”. De fet, van tenir un grup de música marroquí i van estar menjant en un banquet digne d’una festa de l’amor com aquesta.
El comiat de solter més boig de Roberto Leal
En aquesta entrevista, Roberto Leal també ha parlat dels comiats de solter que li han organitzat els seus amics. Amb tantes bodes… també hi ha hagut moltes festes d’aquest tipus? La que més recorda va ser bastant llegendària, pel que ha dit, tenint en compte que van disfressar-lo de la Ninja Pastori: “Em van voler vestir de ninja i flamenca alhora perquè fes encara més gràcia. La gent m’anava aturant pel carrer… que està bé en un dia normal, però si portes coses al cap doncs això et pot perseguir tota la vida”.
Ha fet gràcia que Roberto Leal confessi que, a vegades, la seva dona li demana que parli més lentament perquè torna de les gravacions de Pasapalabra amb el ritme accelerat: “Allà he de llegir les preguntes molt ràpidament i, per la inèrcia, ho continuo fent a casa. Hi ha hagut vegades en què m’ha dit que no m’entenia i que havia d’anar interpretant què li estava dient”.
S’ha parlat molt, últimament, del concurs d’Antena 3 després que el Tribunal Suprem els prohibís continuar emetent El Rosco. Ara que l’han canviat per la prova d’AlaZ, el presentador considera que ha estat una bona notícia: “Està funcionant molt bé, és diferent i més jugable pels teleespectadors”. Un canvi que, de moment, sembla que no els ha perjudicat el més mínim.