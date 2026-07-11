Roberto Leal ha sido uno de los últimos invitados de Marc Giró en la despedida del programa de La Sexta. En Cara al show, el presentador de Pasapalabra se ha mostrado muy cómodo y ha acabado soltando titulares sobre su vida personal que han dejado sorprendidos a los televidentes. ¿Entre ellos? Que, en realidad, se ha casado cuatro veces. Nunca le ha importado hablar de su matrimonio con la también periodista Sara Rubio, a quien conoció en la universidad, pero tampoco había revelado esta información. ¿Ha tenido alguna otra mujer? Pues dice que no, que las cuatro ceremonias han sido con ella.

La madre de sus hijos ha sido el gran amor de su vida y eso lo han celebrado con cuatro enlaces matrimoniales que así lo demuestran. La primera vez que se dieron el «sí, quiero» fue en una de esas bodas tan icónicas en Las Vegas: «Mi mujer me sorprendió organizando una boda en Nevada, allí cuando Elvis te casa mientras te montan toda la parafernalia«. Él pensaba que era una fiesta de disfraces sin importancia, pero detrás había una unión real: «Había un ministro de paz, ¡era una boda real! Me casé de verdad y tuvimos que ir a un juzgado de allí a firmar, así que me casé con ella».

Que ha explicat Roberto Leal al programa de Marc Giró? | La Sexta

Un año después, decidieron casarse pero ahora en España en una ceremonia civil: «Allí fue cuando nos casamos de verdad, con la familia acompañándonos». No fue una gran celebración, sin embargo, ya que solo invitaron a los respectivos padres en una reunión breve y solemne en el Ayuntamiento. En la tercera, fue cuando hicieron la típica y clásica ceremonia con amigos y una gran fiesta.

¿Y la cuarta vez que se han casado? Pues ha sido la más reciente, el año pasado, cuando quisieron conmemorar que hacían 10 años de casados: «Estábamos de viaje en Marrakech y quisimos celebrar el aniversario con una boda típica de allí». De hecho, tuvieron un grupo de música marroquí y estuvieron comiendo en un banquete digno de una fiesta del amor como esta.

La despedida de soltero más loca de Roberto Leal

En esta entrevista, Roberto Leal también ha hablado de las despedidas de soltero que le han organizado sus amigos. Con tantas bodas… ¿también ha habido muchas fiestas de este tipo? La que más recuerda fue bastante legendaria, por lo que ha dicho, teniendo en cuenta que lo disfrazaron de la Ninja Pastori: «Quisieron vestirme de ninja y de flamenca a la vez para que hiciera aún más gracia. La gente me iba deteniendo por la calle… que está bien en un día normal, pero si llevas cosas en la cabeza pues eso te puede perseguir toda la vida».

Marc Giró, enamorado de Roberto Leal | La Sexta

Ha hecho gracia que Roberto Leal confiese que, a veces, su esposa le pide que hable más lentamente porque vuelve de las grabaciones de Pasapalabra con el ritmo acelerado: «Allí tengo que leer las preguntas muy rápidamente y, por la inercia, lo sigo haciendo en casa. Ha habido veces en las que me ha dicho que no me entendía y que tenía que ir interpretando qué le estaba diciendo».

Se ha hablado mucho, últimamente, del concurso de Antena 3 después de que el Tribunal Supremo les prohibiera continuar emitiendo El Rosco. Ahora que lo han cambiado por la prueba de AlaZ, el presentador considera que ha sido una buena noticia: «Está funcionando muy bien, es diferente y más jugable para los televidentes». Un cambio que, de momento, parece que no les ha perjudicado lo más mínimo.