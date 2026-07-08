Marc Giró se ha despedido de Cara al Show con un último programa lleno de anécdotas divertidas y también la esperada respuesta a todas las críticas que ha recibido estos meses. Siempre hilarante y ácido como solo él sabe ser, ha vuelto a lamentar que la gente lo acuse directamente de ser «demasiado» de izquierdas, «demasiado» homosexual y que se note «demasiado» que es catalán. ¿Por qué no se lamenta esto de los comunicadores de derechas? ¿Quizás ellos no sienten la necesidad de hacer explícita su ideología ni su orientación sexual? El presentador ha dejado caer que ha reflexionado sobre su futuro y que aún no tiene claro si continuará al frente del programa… un pequeño susto que todos sabemos que quedará en eso.

¿Y a quién ha entrevistado en esta despedida de temporada? A otro actor barcelonés, Quim Gutiérrez. La mayoría de trabajos que ha hecho han sido en castellano, pero muchos recuerdan -como ha destacado Marc Giró- que él comenzó en Cataluña. Precisamente de su juventud han terminado hablando un buen rato, sobre todo cuando el presentador ha sacado a la luz una anécdota muy curiosa que los unirá para siempre. Nadie lo sabía, pero Quim Gutiérrez formó parte de la familia de Marc Giró una temporada: «Fuiste novio de una prima mía cuando eran muy pequeños, en el instituto«, explicó entre risas.

La confesión dejó totalmente descolocado a Gutiérrez, que reaccionó con un incrédulo «¿Qué me estás contando?» que hizo aún más gracia. El presentador explicó que esa historia sigue siendo un tema recurrente en los encuentros familiares y que aún hoy la recuerdan cada Navidad: «Siempre acabamos hablando de ti». Cuando el actor le preguntó qué recuerdo conservaban de él, Marc Giró no dudó en responder que siempre lo han visto como «todo un caballero»: «Ahora ella se ha casado con otro por descarte«. Ha sido divertido escuchar a Marc Giró decir que Quim Gutiérrez es «como de la familia» y que de hecho aún lo echan de menos.

¿Cómo ha ido la entrevista de Quim Gutiérrez con Marc Giró? | La Sexta

La curiosa pasión de Quim Gutiérrez por los árboles y los pájaros

Durante la conversación también hubo espacio para descubrir una faceta muy poco conocida de Quim Gutiérrez. ¿A qué nos referimos? Cuando el actor explicó que tiene un interés fortísimo por la naturaleza que le viene de la infancia, gracias a su padre que es biólogo: «Recuerdo ir al bosque con él y que me fascinara que supiera el nombre de todo«, explicó. Aquella curiosidad se convirtió en una afición cuando se trasladó a vivir al campo y comenzó a identificar las diferentes especies de árboles con la ayuda de una guía.

Incluso, reveló una curiosidad gastronómica que sorprendió al público: «¿Sabéis que las bellotas de la encina se pueden comer? Solo hay que hacerles un corte, como con las castañas, y tienen un sabor bastante dulce». Este interés por los árboles lo llevó, casi sin darse cuenta, a descubrir otra afición que es la ornitología: «Vi que se movía algo entre las ramas y me pregunté qué pájaro era. A partir de ahí empecé a interesarme por las aves», explicó.

Para demostrar sus conocimientos, Quim Gutiérrez se sometió a un juego en el que tuvo que identificar varias especies de pájaros. Los televidentes quedaron boquiabiertos, claro está.

La confesión sobre Quim Gutiérrez que le hizo gracia a Marc Giró | La Sexta

Una entrevista cómplice que ha servido para descubrir aficiones y curiosidades del actor.