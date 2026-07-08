Marc Giró s’ha acomiadat de Cara al Show amb un últim programa ple d’anècdotes divertides i també l’esperada resposta a totes les crítiques que ha rebut aquests mesos. Sempre hilarant i àcid com només ell sap ser, ha tornat a lamentar que la gent l’acusi directament de ser “massa” d’esquerres, “massa” homosexual i que es noti “massa” que és català. Per què no es lamenta això dels comunicadors de dretes? Potser ells no senten la necessitat de fer explícita la seva ideologia ni la seva orientació sexual? El presentador ha deixat caure que ha reflexionat sobre el seu futur i que encara no té clar si continuarà al capdavant del programa… un petit ensurt que tots sabem que quedarà en això.
I a qui ha entrevistat en aquest comiat de temporada? A un altre actor barceloní, Quim Gutiérrez. La majoria de feines que ha fet han estat en castellà, però molts recorden -com ha destacat Marc Giró- que ell va començar a Catalunya. Precisament de la seva joventut han acabat parlant una bona estona, sobretot quan el presentador ha tret a la llum una anècdota molt curiosa que els unirà per sempre. Ningú no ho sabia, però el Quim Gutiérrez va formar part de la família del Marc Giró una temporada: “Vas ser nòvio d’una cosina meva quan éreu molt petits, a l’institut“, va explicar entre rialles.
La confessió ha deixat totalment descol·locat Gutiérrez, que ha reaccionat amb un incrèdul “Què m’estàs explicant?” que ha fet encara més gràcia. El presentador va explicar que aquella història continua sent un tema recurrent a les trobades familiars i que encara avui la recorden cada Nadal: “Sempre acabem parlant de tu”. Quan l’actor li ha preguntat quin record conservaven d’ell, el Marc Giró no ha dubtat a respondre que sempre l’han vist com “tot un cavaller”: “Ara ella s’ha casat amb un altre per descart!“. Ha estat divertit sentir el Marc Giró que Quim Gutiérrez és “com de la família” i que encara el troben a faltar, de fet.
La curiosa passió de Quim Gutiérrez pels arbres i els ocells
Durant la conversa també hi ha hagut espai per descobrir una faceta molt poc coneguda de Quim Gutiérrez. A què ens referim? Quan l’actor ha explicat que té un interès fortíssim per la natura que li ve de la infància, gràcies al seu pare que és biòleg: “Recordo anar al bosc amb ell i que em fascinés que sabés el nom de tot“, va explicar. Aquella curiositat es va convertir en una afició quan es va traslladar a viure al camp i va començar a identificar les diferents espècies d’arbres amb l’ajuda d’una guia.
Fins i tot, ha revelat una curiositat gastronòmica que ha sorprès el públic: “Sabeu que els gla de l’alzina es poden menjar? Només cal fer-los un tall, com amb les castanyes, i tenen un gust força dolç”. Aquest interès pels arbres el va portar, gairebé sense adonar-se’n, a descobrir una altra afició que és l’ornitologia: “Vaig veure que es movia alguna cosa entre les branques i em vaig preguntar quin ocell era. A partir d’aquí em vaig començar a interessar per les aus”, va explicar.
Per demostrar els seus coneixements, Quim Gutiérrez s’ha arribat a sotmetre a un joc en què ha hagut d’identificar diverses espècies d’ocells. Els teleespectadors han quedat amb la boca oberta, és clar.
Una entrevista còmplice que ha servit per descobrir aficions i curiositats de l’actor.