Acció Cassandra porta al Govern els comentaris contra el català a RAC-1

Acció Cassandra ha presentat aquesta setmana, concretament el passat 1 de juny, una denúncia administrativa –fonamenta en la llei d’igualtat de tracte i no-discriminació– davant el Departament d’Igualtat i Feminisme contra la col·laboradora Brigitte Vasallo, el presentador Marc Giró i l’emissora RAC-1, que pertany al Grup Godó, arran d’unes declaracions al programa Vostè primer, unes manifestacions que l’entitat considera “discriminatòries envers la minoria nacional catalana per raó de llengua”. Fonts de l’entitat jurídica han argumentat a El Món que han apostat per aquesta via, en comptes de la via judicial, perquè és una llei que no s’aplica quan hi ha qüestions de catalanofòbia malgrat que prohibeix la discriminació i l’assetjament per motius com la llengua o la identitat cultural i imposa als mitjans el deure d’evitar discursos estigmatitzants.
L’entitat dels advocats Josep Rosell i Lluís Gibert ha sol·licitat l’obertura d’un expedient sancionador, el requeriment de les gravacions íntegres dels programes afectats i la presa de declaració dels denunciats, així com que s’estudiïn les sancions previstes per a infraccions greus o molt greus, incloses possibles mesures sobre l’accés de RAC1 de Grup Godó a subvencions públiques. L’entitat deixa clar que ara correspon a l’administració examinar la denúncia i decidir si inicia formalment la via sancionadora o si arxiva el cas un cop analitzats els fets. “Des de les institucions catalanes es viu molt tranquil no aplicant aquesta llei quan no els hi convé, i ens ha semblat interessant involucrar el Govern en la presa de decisions a l’aplicació d’aquesta lei en casos de catalanofòbia, perquè entenem que també s’hauria d’aplicar”, subratllen.
L’escrit presentat per l’entitat sosté que determinades afirmacions no es limiten a l’opinió, sinó que poden contribuir a “estigmatitzar la llengua catalana i els seus parlants en un context de vulnerabilitat”. Les mateixes fonts han explicat a aquest diari que podien haver anat per la via penal, però volen que el Govern es pronunciï i evidenciïn si tenen interès o no en erradicar les actituds catalanòfobes. Amb tot, deixen clar que el cas es pot anar escalant depenent de com avanci aquesta denúncia administrativa. “Si l’Administració opta per inadmetre o arxivar aquesta denúncia, Acció Cassandra esgotarà totes les vies de recurs i, si escau, les instàncies jurisdiccionals superiors pertinents, fins a obtenir una resposta efectiva davant aquests fets”, afirmen.
“Alimentar un clima d’hostilitat cap als catalanoparlants”
En el programa del 27 de febrer de 2026 Brigitte Vasallo va afirmar que “el català morirà igual, però serà recordada com una llengua feixista”, i va qualificar d’“abús de poder” exigir a persones immigrades que parlin català, en una intervenció sobre un cas de catalanofòbia prèviament conegut. De fet, l’entitat jurídica destaca igualment que Marc Giró i l’equip editorial no van introduir cap rectificació en directe i que, en una emissió posterior del 3 de març, el presentador hauria reforçat aquest marc afirmant que “un poble oprimit pot ser opressor”. L’escrit situa el cas en la línia de protecció de les minories lingüístiques reconeguda per diversos instruments internacionals i considera que “vincular públicament el català amb el feixisme i presentar el seu ús com a sospitós pot alimentar un clima d’hostilitat cap als catalanoparlants”.