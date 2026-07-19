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La Generalitat es “renta les mans” pels atacs al català al programa de Marc Giró a RAC 1
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Jordi Subirana
Jordi Subirana
19/07/2026 18:32

La Generalitat de Catalunya, a través de la a Secretaria d’Igualtat de Drets i No-Discriminació, ha decidit arxivar la denúncia que Acció Cassandra va presentar contra els atacs al català al programa de Marc Giró a RAC 1. En una nota de premsa difosa aquest diumenge, Acció Cassandra explica que el Govern “es renta les mans” i ha decidit arxivar el cas i no iniciar cap procediment sancionador.

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La denúncia de l’entitat, que encapçalen els advocats Josep Rosell i Lluís Gibert, es va formular contra la col·laboradora Brigitte Vasallo, el presentador Marc Giró i l’emissora RAC 1, que pertany al Grup Godó. En el programa del 27 de febrer de 2026, Brigitte Vasallo va afirmar que “el català morirà igual, però serà recordada com una llengua feixista”, i va qualificar d’“abús de poder” exigir a persones immigrades que parlin català, en una intervenció sobre un cas de catalanofòbia prèviament conegut.

L'escriptora Brigitte Vasallo
L’escriptora Brigitte Vasallo

Acció Cassandra prepara un recurs

Acció Cassandra prepara ara un recurs administratiu contra l’arxivament i considera que “és un exemple paradigmàtic del biaix de la política d’igualtat de la Generalitat: l’oficina intervé en múltiples àmbits de discriminació, però quan es tracta de la minoria nacional catalana i de la llengua, l’Administració opta per rentar-se les mans i no aplicar el seu propi règim sancionador”.

La denúncia d’Acció Cassandra posava el focus en el fet que es titllava el català de “llengua feixista” i es parlava “d’abús de poder”, i es criticava “la manca absoluta de contrapunt editorial al programa i la posterior validació del relat per part de Marc Giró”. A parer de l’entitat, l’arxivament demostra que “el concepte d’igualtat del Govern no incorpora realment la minoria nacional catalana com a subjecte protegit, sinó que la tracta com una part difusa del conjunt espanyol“.

D’altra banda, per a l’entitat el cas de RAC 1 i Brigitte Vasallo es converteix “en una prova documentada que permet mostrar, en futurs recursos i informes, que la Generalitat té les eines legals per protegir la minoria nacional catalana, però decideix no fer-les servir quan la víctima és catalana i el motiu és la llengua”.

Es valorarà interposar un contenciós administratiu

La intenció d’Acció Cassandra és presentar un recurs administratiu, però sí aquesta porta es tanca, la interposició d’un contenciós administratiu. També “continuarà explorant la via penal per delicte d’odi, i també la remissió del cas a mecanismes internacionals de drets humans per evidenciar la inacció institucional envers la minoria nacional catalana”.

Llengua catalana

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Acció Cassandra presenta una denúncia al Departament d'Igualtat per demanar l’obertura d’un expedient sancionador contra Brigitte Vasallo, el presentador Marc Giró i l’emissora

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