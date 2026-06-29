L’entitat de defensa jurídica de la minoria nacional catalana, Acció Cassandra, ha aconseguit material per alimentar la seva personació en la causa penal oberta pel sinistre de Gelida, després que el jutjat la tingués per compareguda i part i li imposés una fiança de 8.000 euros per sostenir l’acció penal. Una querella que es va dirigir contra els responsables tècnics i directius d’Adif i Renfe, contra les mateixes persones jurídiques i contra càrrecs polítics responsables del finançament i la supervisió del sistema ferroviari. Tot plegat per possibles delictes d’homicidi imprudent, lesions imprudents greus i delicte contra la seguretat col·lectiva.
Ara, Cassandra ha rebut una missiva, del responsable de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea, Joachim Luecking, en resposta a dues cartes remeses per l’entitat el 20 de febrer i el 31 de març d’enguany, sobre la “situació crítica de Rodalies de Catalunya“. Unes cartes on demanava aclarir qui són els responsables institucionals, polítics i de gestió de les infraestructures necessàries i quin paper hi juguen els fons europeus en el seu funcionament i manteniment. La resposta, curiosament, comença amb una disculpa pel retard en la resposta. I avisa que des de Brussel·les “seguint de prop la situació de la xarxa espanyola”.
A més, deixa clar que pel que fa a la seguretat ferroviària, el marc jurídic establert per la Directiva (UE) 2016/798 assenyala que la responsabilitat principal de garantir unes operacions ferroviàries segures correspon als estats -àmbit nacional, en llenguatge de la Comissió Europea. De fet, assegura que “correspon als Estats vetllar perquè la seguretat ferroviària es mantingui i, sempre que sigui raonable i possible, es millori de manera continuada, tenint en compte l’evolució del dret de la Unió, així com el progrés tècnic i científic”. Un argument que Cassandra interpreta com un clar “posicionament que situa de manera clara el Regne d’Espanya com a responsable últim del compliment del dret europeu en matèria de Rodalies, i que la Comissió, en contestar per escrit, ha deixat constància oficial del cas a Brussel·les i a Madrid”.
“Una confirmació”
Des d’Acció Cassandra consideren que el document de la comissió apuntala la seva ofensiva judicial en el cas de Rodalies i que “els dona una victòria parcial”. “Reforça la correcció jurídica i política del que l’associació està fent tant a l’Estat espanyol com a les institucions europees”, assegura l’entitat després de rebre la carta. Atès el seu criteri, “la mateixa Comissió afirma que les deficiències de seguretat, manteniment, gestió d’incidents o insuficiència del sistema de gestió de la seguretat s’han de perseguir principalment davant les autoritats espanyoles competents”.
“Això confirma que la via iniciada per Acció Cassandra davant el Jutjat de Vilafranca del Penedès és plenament coherent amb el marc europeu”, subratlla l’entitat en un comunicat on glossa el contingut de la resposta europea. “La carta de la Comissió Europea no eximeix ningú: al contrari, identifica el nivell estatal i gestor com a nucli de responsabilitat, i això encaixa exactament amb la tesi que Acció Cassandra sosté des del primer moment”, insisteix l’entitat jurídica que coordinen els advocats Josep Rosell i Lluís Gibert.
Ara, Acció Cassandra demanarà una ampliació de resposta per aclarir quina quantitat de fons europeus ha rebut exactament la línia de Rodalies a Catalunya, perquè les dades aportades en la contesta són generals per a tot el conjunt de l’Estat, uns 880 milions d’euros. També aportarà la resposta a la causa penal per argumentar la responsabilitat de la seguretat de la xarxa a Adif i Renfe. També s’aportarà el document a la Mediadora Europea i a la comissió de Peticions del Parlament Europeu per demanar “una intervenció més contundent de la Comissió, inclòs l’eventual inici d’un procediment d’infracció” contra les dues empreses públiques.