Inadmissió a tràmit. Aquesta ha estat la decisió rapidíssima del magistrat Francisco Javier Pauli, com a titular de la secció d’Instrucció de Barcelona Plaça 7, amb la querella presentada per l’entitat jurídica Acció Cassandra per iniciar una investigació judicial del cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). La decisió s’ha ventilat en poc més de dues pàgines.
De fet, la interlocutòria d’inadmissió, a la qual ha tingut accés El Món, és ben curteta i al peu, i el magistrat afirma que “procedeix la inadmissió de la querella perquè del seu relat no s’aprecien fets constitutius de delicte”. Així mateix, retreu que la narració dels fets i de la prova documental aportada no hi ha ni una concreció individualitzada de la participació de cada alt càrrec querellat, entre els quals s’hi comptaven exconsellers i exsecretaris generals del departament de Drets Socials dels darrers governs.
Recurs de l’entitat
Acció Cassandra, a través d’un comunicat, ha anunciat que “discrepa d’aquesta valoració i considera que cal tenir en compte el conjunt del material probatori existent, especialment les denúncies i la condició de testimoni protegit Roger davant l’Oficina Antifrau de Catalunya, així com les diligències obertes en aquest organisme i a la Sindicatura de Comptes sobre malversació, places fantasma i pagaments indeguts”.
Així, l’entitat ha anunciat que persistirà en la via penal i n’exhaurirà totes les vies. Anuncien un recurs de reforma i, si s’escau, d’apel·lació a l’Audiència de Barcelona. “Farem el que sigui perquè el cas no quedi reduït a un simple expedient administratiu“, afirma l’entitat que dirigeixen els advocats Lluís Gibert i Josep Rosell. En aquest sentit, asseguren que emfatitzaran el contingut de la prova documental aportada així com el fet que ni tan sols s’ha donat trasllat de la querella al fiscal.
Una querella ratificada
La resolució del jutge arriba només cinc dies després que Gibert i Rosell ratifiquessin la querella davant el jutge. Una querella presentada com acusació popular per la presumpta malversació milionària de fons públics i altres delictes greus en la DGAIA. La base de la querella era una possible trama de contractacions irregulars, pagaments indeguts per 167 milions d’euros en prestacions, “places fantasma” i l’ús abusiu del procediment d’emergència, que haurien beneficiat una xarxa de fundacions i entitats afins a càrrecs polítics responsables de la protecció de menors a Catalunya.
La querella la van dirigir contra els exconsellers Chackir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano, Dolors Bassa, l’exsecretari general Josep Ginesta i els exdirectors generals Ester Cabanes, Ricard Calvo i Georgina Oliva, a més de Jasone Latorre, directiva responsable de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Resilis i cap de servei SEVAP a Catalunya i Irene Casamitjana, també del SEVAP.