Pasapalabra cambiará radicalmente, ahora que el Tribunal Supremo ha obligado a Antena 3 a dejar de emitir El Rosco. La prueba más icónica del concurso tenía unos derechos concretos, diferentes a los del resto del programa, y la cadena tendrá que retirarla porque es Mediaset quien cuenta con el favor de los propietarios. Ante la posibilidad de recibir una multa millonaria, la cadena ha decidido obedecer a la justicia y ha preparado una prueba final totalmente nueva para evitar tener que cancelar una de sus emisiones más exitosas. Las audiencias que obtiene el programa de Roberto Leal son muy buenas cada noche, así que lo han reformulado para intentar que los telespectadores no se vayan. No habrá la típica ronda de preguntas con cada letra del abecedario que ha acompañado al programa desde sus inicios, el juego más icónico desaparece… y, en su lugar, emitirán una muy diferente.

La última noticia sobre el tema pone una fecha sobre la mesa. Será el próximo viernes, el 19 de junio, cuando Antena 3 emita el primer Pasapalabra sin El Rosco. Así lo han anunciado en un vídeo promocional muy misterioso en el que evitan dar cualquier tipo de pista al respecto, una manera de mantener la intriga y asegurarse una buena audiencia para ese día. Los más curiosos conectarán con la cadena privada para descubrir qué se ha inventado, una manera de poner a prueba a los concursantes que tendrá que ser buena si quieren tener a los fans contentos. Después de 26 años acompañando a los españoles, la prueba estrella del programa desaparece.

«Este viernes, a las ocho de la tarde, estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra en Antena 3«, anuncian mientras se oye de fondo al presentador del programa muy emocionado. Roberto Leal debe estar preocupado, ahora que los fuerzan a cambiar un formato que ha triunfado en la parrilla los últimos años.

Pasapalabra anuncia una nueva prueba final tras el juicio perdido | Antena 3

Antena 3, obligado a retirar El Rosco de todas partes

Los derechos de imagen televisivos tienen lo suyo, todo un mundo complicado y con mucho dinero de por medio que de vez en cuando genera situaciones como esta. Y es que la cadena tendrá que dejar de emitir El Rosco, pero también tendrá que eliminar su imagen característica -el círculo con las letras alrededor- de todas partes. Esto ya lo han comenzado a hacer, si nos fijamos en sus perfiles en las redes sociales. En X (el antiguo Twitter), tenían una foto de portada con Roberto Leal dentro de este rosco. Ahora, la han eliminado y han puesto otra con un fondo neutro.

Y no solo eso, sino que también han desaparecido de Atresplayer los programas de los últimos seis años con la prueba final de El Rosco. Que solo se puedan ver los cuatro últimos programas es sinónimo de que toda esta hemeroteca anterior podría dejar de estar disponible para siempre también por culpa del juicio que han terminado perdiendo.

🔃 Antena 3 actualiza los perfiles de #Pasapalabra en redes.



Nueva etapa, sin rastro ya de #ElRosco pic.twitter.com/Pd2Ce0Jfdt — televisivok (@televisivok) June 15, 2026

Este jueves, pues, será la última vez que los telespectadores puedan disfrutar del Pasapalabra tal como lo han conocido las últimas dos décadas. Previsiblemente, serán Javier Alonso y David Trigo quienes tengan la oportunidad de acertar y llevarse el bote por última vez. La expectación es máxima y también la curiosidad por ver qué se han inventado. Habrá que ver cómo reacciona una audiencia muy acostumbrada a ver una prueba final que le daba sentido al programa.