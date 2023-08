Roberto Leal continua triomfant a Antena 3 gràcies al seu paper a Pasapalabra. El presentador, que va guanyar-se els teleespectadors d’OT, s’ha convertit en un dels més estimats i amb més fans de la petita pantalla. Això, alhora, genera més curiositat sobre la seva vida personal. Triomfador en la feina i també a casa?

L’andalús està casat amb Sara Rubio, periodista amb qui va començar a sortir fa 11 anys. Públicament es dediquen un munt de missatges d’amor, tot deixant clar que se senten “molt afortunats” d’haver trobat un amor com el seu. Enamorats i amb dos fills petis, també gaudeixen de la companyia d’una gossa anomenada Pepa a qui Roberto ha fet famosa a través del seu perfil d’Instagram.

Com es van conèixer Roberto Leal i la seva dona?

Ha estat la revista Lecturas qui ha tret a la llum com es va conèixer la parella. Expliquen que Sara va estudiar Comunicació Audiovisual abans de cursar un màster en Periodisme. Ella ha treballat a programes exitosos com Equipo de investigación, Punto pelota o Homo Zapping. Va ser a l’època en què ell feia de reporter per a Espejo Público quan va conèixer-la, per això, quan ella també treballava a Atresmedia.

La seva història d’amor és digna de pel·lícula, tenint en compte que van començar a intimar a la cafeteria de la televisió: “Roberto va veure un lloc lliure al costat de Sara i va seure al seu costat”. Actualment, treballen junts en la productora que han creat conjuntament i en la qual també té un lloc la mare del presentador. Treballen tots tres junts, el que podria semblar molt difícil. En el seu cas, però, sembla que s’hi han acostumat i que estan molt contents de poder passar temps junts entre gravació i gravació.

Gràcies al fet que tots dos són molt actius a la xarxa hem pogut veure instantànies romàntiques i familiars del seu dia a dia i també dels seus viatges.

Roberto Leal i Sara Rubio | Instagram

Una relació molt consolidada que té enamorats els seus fans.