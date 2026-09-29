Juan Urdangarin sempre ha estat el net més discret i independent de tots els que comparteixen Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia. El fill gran d’Iñaki i Cristina va marxar a estudiar a Londres fa uns quants anys i, des de llavors, no ha tornat. Mai no va acceptar l’ajuda econòmica de la família, pel que s’assegura a la premsa, i va voler buscar-se la vida pel seu compte lluny dels protocols, les normes i les obligacions de la família reial. Enemic de la premsa, ell és qui pitjor ho va passar amb l’empresonament dels pares i el posterior divorci. I, des de la capital britànica, ha aconseguit trobar el seu lloc amb un perfil molt baix que no ha impedit que s’especuli sobre la seva vida.
Després d’uns quants rumors que el relacionaven amb el seu company de pis, ara se sap que manté una relació sentimental molt estable amb Sophia Khan. La jove canadenca d’origen pakistanès el té enamoradíssim, tal com mostren les fotografies que han pogut captar els paparazzi de la zona. Avui que fa 27 anys, segurament li haurà preparat una gran festa per commemorar un aniversari molt especial.
Qui és la nova parella de Juan Urdangarin?
Juan, que va estudiar Relacions Internacionals i Economia, comparteix aficions i feina amb la qui s’ha convertit en el seu principal suport fora de casa. La seva parella ja coneix la família, ja que se l’ha vist gaudir de dinars i oci divers amb Cristina o Sofia i també va ser una de les convidades a la festa d’aniversari de Joan Carles de Borbó a Abu Dhabi. Integrada entre els aristòcrates, acompanya Juan en una relació sentimental consolidada de la que les revistes del cor comencen a parlar malgrat els seus intents de passar desapercebuts.
La revista ¡Hola! ha pogut parlar amb fonts del seu entorn, els qui confirmen que Juan Urdangarin és “molt feliç” lluny de Madrid. A la feina l’han ascendit recentment i ara assumeix responsabilitats més importants dins de l’empresa d’Alejandro Agag en la E1 Series, el campionat mundial d’embarcacions elèctriques. Amb un cercle d’amistats ampli i una feina que l’apassiona, sembla que ha heretat el gust de la mare pels viatges de cooperació internacional perquè ara és habitual veure’l voltar pel món amb l’empresa, la que promou la sostenibilitat.
Un jove molt discret que opta per no cridar gaire l’atenció i fer la seva per poder viure un dia a dia el més normal possible.