Juan Urdangarin siempre ha sido el nieto más discreto e independiente de todos los que comparten Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. El hijo mayor de Iñaki y Cristina se fue a estudiar a Londres hace unos cuantos años y, desde entonces, no ha vuelto. Nunca aceptó la ayuda económica de la familia, según se asegura en la prensa, y quiso buscarse la vida por su cuenta lejos de los protocolos, las normas y las obligaciones de la familia real. Enemigo de la prensa, fue quien peor lo pasó con el encarcelamiento de sus padres y el posterior divorcio. Y, desde la capital británica, ha conseguido encontrar su lugar con un perfil muy bajo que no ha impedido que se especule sobre su vida.

Después de unos cuantos rumores que lo relacionaban con su compañero de piso, ahora se sabe que mantiene una relación sentimental muy estable con Sophia Khan. La joven canadiense de origen pakistaní lo tiene muy enamorado, tal como muestran las fotografías que han podido captar los paparazzi de la zona. Hoy que cumple 27 años, seguramente le habrá preparado una gran fiesta para conmemorar un aniversario muy especial.

¿Quién es la nueva pareja de Juan Urdangarin?

Juan, que estudió Relaciones Internacionales y Economía, comparte aficiones y trabajo con quien se ha convertido en su principal apoyo fuera de casa. Su pareja ya conoce a la familia, ya que se la ha visto disfrutar de comidas y ocio diverso con Cristina o Sofía y también fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos de Borbón en Abu Dabi. Integrada entre los aristócratas, acompaña a Juan en una relación sentimental consolidada de la que las revistas del corazón comienzan a hablar a pesar de sus intentos de pasar desapercibidos.

La revista ¡Hola! ha podido hablar con fuentes de su entorno, quienes confirman que Juan Urdangarin es «muy feliz» lejos de Madrid. En el trabajo lo han ascendido recientemente y ahora asume responsabilidades más importantes dentro de la empresa de Alejandro Agag en la E1 Series, el campeonato mundial de embarcaciones eléctricas. Con un círculo de amistades amplio y un trabajo que le apasiona, parece que ha heredado el gusto de su madre por los viajes de cooperación internacional porque ahora es habitual verlo viajar por el mundo con la empresa, que promueve la sostenibilidad.

Els petons més romàntics de Juan Urdangarin i la nova parella | ¡Hola!

Juan Urdangarin i Sophia han ocupat unes quantes portades l’últim any | Telecinco

Un joven muy discreto que opta por no llamar mucho la atención y hacer lo suyo para poder vivir un día a día lo más normal posible.