Carlos Latre y Yolanda Marcos han estado juntos toda la vida, más de treinta años en los cuales es normal que haya alguna crisis. En su momento, sorprendieron cuando anunciaron que se separaban. Terminaron volviendo juntos en una segunda oportunidad dos años después, pero esta reconciliación tampoco ha tenido un final feliz… Y es que, ahora, acaban de confirmar que han vuelto a romper y que, esta vez, es definitivo. El humorista y su compañera han decidido firmar los papeles del divorcio, ya que la convivencia ha dejado de ser sencilla. Parece cierto aquello que dicen que segundas partes nunca fueron buenas.

Después de unas semanas de silencio, el imitador acaba de hablar sobre esta ruptura por primera vez. Siempre ha defendido que la relación entre ellos es «muy amistosa» y que también la separación será en buenos términos. Ha explicado, en la última alfombra roja a la que ha asistido, que mantuvieron una conversación «difícil» en la que se dieron cuenta de que sería mejor emprender dos caminos por separado. Siempre estarán unidos en el deseo de cuidar a su hija, la pequeña Candela: «Todo está tranquilo entre nosotros, de verdad, seguimos unidos con respeto, estima y amor que es lo más importante«.

Carlos Latre da detalles de la separación de su esposa | Instagram

¿Carlos Latre y Yolanda Marcos continuarán trabajando juntos tras la separación?

Ambos tienen claro que esta es la única manera de intentar hacer menos daño a su hija, que tendrá que volver a vivir una separación de los padres. No dejará de verlos juntos, ya que Carlos y Yolanda trabajan juntos y su intención es continuar de esta manera. A nivel profesional, proclama que hacen un equipo «imparable» y no quiere que dejen de hacerlo: «Trabaja en mi oficina desde hace 28 años y espero que lo continúe haciendo 29 años más».

Si han decidido dejar de ser pareja, sin embargo, es porque consideran que el amor se les ha acabado: «La ruptura ha transcurrido de manera cordial. De hecho, la relación sigue siendo estupenda«. «Trauma cero. Aquí solo hay respeto, estima, amor y verdad«, insiste. Y todo esto lo ha dicho en un acto al que ha asistido con la hija que tienen en común, a quien vemos cada vez más en las alfombras rojas: «Ella me acompaña a todas partes», ha aplaudido Carlos Latre. Ante los micrófonos de Diez Minutos, asegura que se encuentra «muy bien» a pesar de la separación y que está «de maravilla» en el ámbito profesional: «Me encanta no haber parado nunca de trabajar».

Una ruptura amistosa que confía en que no les perjudique mucho a nivel familiar.