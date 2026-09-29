Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de trenta anys en els quals és normal que hi hagi alguna crisi. En el seu moment, van sorprendre quan van anunciar que se separaven. Acabarien tornat junts en una segona oportunitat dos anys després, però aquesta reconciliació tampoc no ha tingut final feliç… I és que, ara, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que, aquest cop, és definitiu. L’humorista i la seva companya han decidit signar els papers del divorci, ja que la convivència ha deixat de ser senzilla. Sembla cert allò que diuen que segones parts mai no foren bones.
Després d’unes setmanes de silenci, l’imitador acaba de parlar sobre aquesta ruptura per primera vegada. Sempre ha defensat que la relació entre ells és “molt amistosa” i que també la separació serà en bons termes. Ha explicat, en l’última catifa vermella a la que ha acudit, que van mantenir una conversa “difícil” en la que van adonar-se que seria millor emprendre dos camins per separat. Sempre estaran units en el desig de cuidar la seva filla, la petita Candela: “Tot està tranquil entre nosaltres, de debò, continuem units amb respecte, estima i amor que és el més important“.
Carlos Latre i Yolanda Marcos continuaran treballant junts després de la separació?
Tots dos tenen clar que aquesta és l’única manera d’intentar fer menys mal a la seva filla, que haurà de tornar a viure una separació dels pares. No els deixarà de veure junts, però, ja que Carlos i Yolanda treballen junts i la seva intenció és continuar d’aquesta manera. A nivell professional, clama que fan un equip “imparable” i no vol que ho deixin de fer: “Treballa a la meva oficina des de fa 28 anys i espero que ho continuï fent 29 anys més”.
Si han decidit deixar de ser parella, però, és perquè consideren que l’amor se’ls hi ha acabat: “La ruptura ha transcorregut de manera cordial. De fet, la relació continua sent estupenda“. “Trauma zero. Aquí només hi ha respecte, estima, amor i veritat“, insisteix. I tot això ho ha dit en un acte al que ha acudit amb la filla que tenen en comú, a qui veiem cada vegada més a les catifes vermelles: “Ella m’acompanya a totes bandes”, ha aplaudit Carlos Latre. Davant dels micròfons de Diez Minutos, assegura que es troba “molt bé” malgrat la separació i que està “de meravella” en l’àmbit professional: “M’encanta no haver parat mai de treballar”.
Una ruptura amistosa que confia que no els perjudiqui gaire a nivell familiar.