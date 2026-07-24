Carlos Latre va sorprendre tothom quan va anunciar que marxaria d’Antena 3 després de més d’una dècada com un dels seus personatges estrella. L’humorista va voler provar sort a la competència, a Telecinco, que el van convèncer amb el caramelet de donar-li un programa propi que s’emetria a l’acces time. Aquella aventura al capdavant del Babylon Show va ser un desastre, ja que va tenir molt poca audiència i van acabar cancel·lant-li poc després. Ara, la sorpresa ha estat encara més gran perquè acaba d’anunciar que Mediaset no li renovarà el contracte.
En una entrevista a Lecturas, el de Castelló ha tret a la llum que es quedarà sense feina a Telecinco quan acabin les gravacions de Got Talent. El van fer deixar un contracte de llarga duració per només un parell de temporades que han passat sense pena ni glòria? Que el seu programa no funcionés com s’esperaven va marcar, negativament, tot el que quedava de la seva relació contractual. Des de l’estiu de l’any passat, només l’hem vist en alguna aparició puntual. Semblava que tot estava millorant quan van dir que s’incorporaria al jurat del concurs, però també aquesta experiència serà breu.
“Estem gravant la nova edició de Got Talent i, després, acabarà el meu contracte amb Mediaset. Es venen cosetes, marxo de Mediaset. Acabarem la nostra col·laboració, encara que em veureu allà l’any vinent. No seré una cara de Telecinco, sinó que només en alguns projectes. Em podran trucar d’altres cadenes“, ha deixat anar de manera inesperada.
Tornarà Carlos Latre a Atresmedia?
La porta queda oberta a un possible retorn a Atresmedia, potser? D’aquesta manera, Carlos Latre estaria reculant després d’una decisió que no li ha sortit tan bé com s’esperava. Aquests dos anys a Mediaset han estat “una muntanya russa“, ha dit ell mateix.
De la mateixa manera, també ha reconegut que troba a faltar la seva feina a Tu cara me suena: “És casa meva i continuo en un contacte constant amb el jurat i tota la gent de productora. Ho trobo a faltar perquè he passat allà 14 anys de la meva vida i és inevitable“. “Aquesta ha estat una edició espectacular, crec que ha estat de les millors de la història. M’ha encantat i m’ha encantat el Flo allà”, ha afegit.
Carlos Latre ha demanat salut per a tothom i, també, molt d’humor: “Estem molt crispats i polaritzat, tothom està enfadat i vivim en l’època de l’ansietat. És necessari que riem i traiem ferro a les coses”.