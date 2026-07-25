Cristinaa y Elena de Borbón no pasarán el verano juntas, precisamente, teniendo en cuenta que han decidido separarse para no dejar solos a ninguno de los dos padres. Como ya han hecho en alguna otra ocasión, se repartirán las vacaciones para evitar que Juan Carlos y Sofía se queden solos. Teniendo en cuenta que ellos no se ven -y, ni siquiera, se hablan-, pues a las hijas les toca tomar un avión tras otro para tenerlos a ambos contentos. Mientras Felipe pasa de todo y se queda con su esposa y las niñas, las mayores quedan bien y entretienen a uno y otro.

La primera prueba la hemos tenido este fin de semana, cuando Elena ha viajado hasta Ginebra para acompañar a Juan Carlos mientras participaba en otro campeonato europeo de vela. ¿Y Cristina? A ella le ha tocado trasladarse hasta Mallorca para pasar unos días con la madre, que ya se ha instalado en el palacio de Marivent mientras espera que lleguen los otros.

Cristina y Elena se repartirán las vacaciones para estar al lado de los padres | Europa Press

¿Por qué no pasan las vacaciones juntas las hermanas de Felipe de Borbón?

Desde Vanitatis han sabido que las hermanas han organizado sus agendas para intentar que ninguno de los padres pase demasiado tiempo solo y, por eso, se alternan los destinos durante el verano. Como ya pasó el año pasado, la prensa especializada vuelve a preguntarse si la Casa Real habrá decidido ofrecer la imagen de familia feliz que han evitado a lo largo de los años. ¿Coincidirán los tres hermanos en Marivent el mes de agosto?

Ahora que habrían perdonado a Cristina después de los peores años con Iñaki Urdangarin en prisión, algunos especulan que podrían recibirla en el palacete de verano para incorporarla, poco a poco, en la normalidad familiar de las vacaciones. No está confirmado, por eso, así que habrá que esperar para saber qué acaban haciendo.

Quien no está invitado -y quien seguramente no iría aunque lo estuviera- es el rey emérito español. Él hace la suya y disfruta de la navegación con sus amigos que le adulan. En las imágenes que se han filtrado, se le ve muy contento en un campeonato que viene acompañado de fiestas y actividades a las que ha invitado a su hija más fiel y taurina.

Juan Carlos de Borbón continúa navegando a sus 88 años | Europa Press

Una familia totalmente rota que ya ni lo disimula. Quizás intentan quedar bien y se les ve a todos juntos por Mallorca, pero no podrán ignorar el exilio de quien ha sido el patriarca durante muchas décadas antes de su marcha hacia Abu Dhabi.