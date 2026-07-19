Cristina y Elena de Borbón han protagonizado noches de fiesta locas, aunque cueste creerlo. Las hijas de Juan Carlos y Sofía de Grecia lo habrían dado todo en su juventud, a pesar de los intentos de los padres por tenerlas controladas. ¿La época en la que más se desmadraban? En verano, si hacemos caso a la información bomba que acaba de sacar a la luz Pilar Eyre. La periodista catalana recuerda aquellas guardias en Ibiza, que se llenaba de famosos que no solían ser muy amables con la prensa.

Siempre intentaban captar fotografías comprometidas y reconoce que no se portaron muy bien, pero cuando las infantas españolas pisaban la isla… todo cambiaba: «Siempre estábamos dispuestos a todo sin límites, pero de vez en cuando sonaba un grito de alarma que nos decía que tuviéramos cuidado y que nos portáramos bien porque esa noche venían las hijas del rey«.

Así eran las noches de fiesta de Cristina y Elena de Borbón

La cronista real ha explicado en una columna en la revista Lecturas que nos sirve para imaginar cómo funcionaba la prensa rosa en aquella época. A Cristina y Elena no las dejaban solas, sino que las obligaban a ir acompañadas: «Les ponían de vela a la princesa anciana Smilja Mihailovitch, pero daba igual porque las infantas se excedían con Locomía y acababan en la piscina de la discoteca Ku como todos los juerguistas«.

Cristina y Elena de Borbón han vivido noches de fiesta memorables que la prensa había ocultado | Europa Press

Sabían que esa discoteca era la única de la isla en la que no podían entrar las cámaras, así que su elección no era casualidad. Podrían tener cierta libertad, pero no olvidemos de quién se trataba y la poca gracia que debía hacerle a la monarquía española que aparecieran fotos de las infantas más rebeldes en la piscina después de una noche de cubalibres y mucha fiesta.

De hecho, Pilar Eyre saca a la luz una anécdota que relaciona a Juan Carlos de Borbón con uno de los fotógrafos más conocidos de aquella época. Nos referimos a Oriol Maspons, el artista detrás de aquella foto histórica del primer bikini de Ibiza de 1953. El rey emérito lo habría alabado públicamente y también en privado, cuando le habría dicho «con envidia» que le gustaría vivir «tan bien» como él.