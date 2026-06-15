Elena de Borbón es una fanática de los toros, esto no es ninguna novedad. La defensa que ha hecho siempre de la tauromaquia ha sido muy potente, hasta el punto que es prácticamente imposible que se celebre una corrida de toros en Madrid sin su presencia en la tribuna. La hemos visto entregar premios, acudir a ferias especializadas, exposiciones fotográficas… Y ahora, sorprendentemente, han querido premiar este fanatismo desde el Senado.

La noticia ha sido impactante, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente contraria a esta práctica. Desde la sede parlamentaria continúan apostando por una fiesta asociada, de toda la vida, con el nacionalismo más patriótico y español. La hija mayor de Juan Carlos de Borbón ha heredado su pasión por los toros -la que, recordemos, pone los pelos de punta a su madre, Sofía de Grecia, quien siempre ha destacado como animalista-. Y, ahora, encima ha recibido un premio por la promoción que hace de ello.

Elena de Borbón será premiada por su defensa de los toros | Europa Press

Elena de Borbón y sus hijos, unos fanáticos de las corridas de toros

En el antiguo salón de sesiones del Senado, se ha entregado el Premio Especial de la Asociación Taurina Parlamentaria. Tal como su nombre indica, se trata de un galardón que reconoce el apoyo constante a la tauromaquia que hacen ciertas personalidades como ella. Desde La Razón han podido saber que se trata, en efecto, de una muestra de agradecimiento a su “fidelidad” con esta tradición con la cual siempre se ha mostrado “tan comprometida”.

Ella no ha sido la única premiada, sino que ha compartido el reconocimiento con el periodista especializado Carlos Martín Santoyo y el torero Curro Vázquez. Y no sorprende que hayan pensado en la aristócrata, como decimos, ya que el fin de semana -sin ir más lejos- se la ha visto en una corrida de toros en Marbella. Y no ha ido sola, sino que sus hijos han querido acompañarla porque ambos han vivido desde pequeños esta afición de su madre.

Victoria Federica y Froilán han visto los toros mientras estaban de vacaciones, pero también el día anterior a ir allí porque los fotógrafos los vieron en Las Ventas de Madrid porque toreaba su amigo Roca Rey. Con todo, una familia más que comprometida a divulgar y difundir la tauromaquia… mientras cada vez más gente denuncia esta práctica. Sea como sea, la noticia de que el Senado la ha reconocido por esto no ha gustado nada y son muchos los mensajes de crítica que pueden leerse en la red.