Marius Borg ocupa un titular rere un altre des que el jutge el condemnés a quatre anys de presó, quan va ser declarat culpable de 34 dels 39 delictes que l’acusaven. El fill gran de la reina Mette-Marit de Noruega ha resultat una poma ben podrida de dins de la família reial, on s’ha criat des de ben petit quan la mare va ser presentada oficialment com la parella del per llavors príncep. Els noruecs van quedar-se molt impactats quan van saber que el nen que va tenir en el seu primer matrimoni seria jutjat per quatre violacions, maltractament, agressions, amenaces, incompliment d’ordres d’allunyament o delictes relacionats amb drogues. Els seus advocats van recórrer contra la sentència i, per això, se celebrarà un segon judici. Mentrestant, el jove es troba en presó preventiva sota arrest domiciliari i amb polsera electrònica.
Cal recordar que, malgrat que l’han considerat culpable de dues violacions, eren quatre de les que l’acusaven. Una de les exparelles de Marius acaba de compartir el seu testimoni en un pòdcast noruec anomenat Råning med Tone, una entrevista esfereïdor que dibuixa un aristòcrata molt i molt cruel. La noia pateix trastorn d’estrès posttraumàtic des que trenqués la relació amb Marius Borg, a qui l’ha acusat per maltractar-la físicament i també psicològicament. Quatre anys després de tot el que va viure amb ell, encara no ho ha superat: “Tinc flashbacks, malsons, suors nocturns… Hi ha moments en els quals ho revisc tot i és una sensació molt estranya“.
La influencer semblava haver deixat enrere tot allò quan va conèixer una nova parella que la va ajudar molt, però ara ha tornat a sortir tot a la llum quan s’ha vist sola després de la ruptura. Com va gestionar el final de la relació amb el fill de Mette-Marit? Diu que amb un aïllament voluntari: “Ho necessitava… Em vaig aïllar durant massa temps, crec, i al final vaig haver de tornar a sortir perquè necessitava sortir. Aquell va ser el moment més fosc i més difícil de tota la meva vida”. “Quan has passat pel que jo he passat, això et marca per sempre”, afegeix totalment destrossada. Ara és “dependent” de les dinàmiques de parella, diu, però considera que estar sola aquest temps l’ha ajudat a iniciar un procés de curació.
La policia va arxivar, en un principi, la denúncia que va interposar contra ell per falta de proves. Sentir tot el que deia al judici, però, va indignar-la tant que va decidir tornar a posar el cas en mans d’advocats i s’ha sol·licitat la reobertura formal de les investigacions per violència continuada contra ella. I és que, encara ara, no és capaç de recuperar el control total d’una vida trencada per culpa del que va patir en aquell moment: “Marius va dinamitar la meva estructura emocional i la meva manera de concebre l’afecte“.
Més testimonis d’exparelles contra Marius Borg
I Juliane no és l’única exparella que ha compartit la seva història en antena. També Nora Haukland, una altra nòvia de Marius Borg, va voler testificar a judici contra ell. En la seva intervenció, va assegurar que ella també havia viscut episodis de violència física, psicològica i de destrosses materials quan van mantenir una relació.
Que hagin condemnat el fill de la reina noruega a quatre anys de presó ha marcat un escàndol sense precedents en la monarquia nòrdica. La sentència encara no és ferma i caldrà esperar per veure si s’accepta el seu recurs i com es materialitza això. De moment, però, la popularitat de la família reial ha caigut en picat i aquest no és un bon auguri per als primers mesos de regnat del seu padrastre que acaba d’ascendir al tron arran de la mort del seu pare.