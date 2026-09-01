La família reial de Noruega està de dol després de la mort del seu rei, Harald, que ha fet pujar al tron el seu fill gran. Aquesta última setmana, han començat a succeir-se els actes oficials de coronació que han convertit el príncep Haakon en el nou monarca nòrdic. I, malauradament per a ell, el canvi arriba en el pitjor moment per a la seva imatge pública. Mette-Marit, la seva dona i nova reina, li ha generat molts maldecaps perquè s’ha sabut que va tenir una relació més íntima del que deia amb el pedòfil Jeffrey Epstein i tampoc no ajuda que hagin condemnat a presó el seu fill. Ara l’opinió pública l’ha perdonat una mica perquè està malalta i han hagut de sotmetre-la a un trasplantament de pulmó urgent. L’últim que se sap, que no podrà acudir a la gran cerimònia de coronació del seu marit.
La reina de Noruega s’ha hagut de quedar en observació tot el dia, així que no el podrà acompanyar a la cerimònia més important d’aquest nou regnat: “La reina estarà absent de la cerimònia de jurament. El pneumòleg Are Hol de l’Hospital Nacional explica que és freqüent que es produeixin complicacions després d’un trasplantament de pulmó”. La reina ha patit “problemes” en alguns aspectes després de l’operació, diuen, i com a conseqüència haurà d’estar en observació durant tota la jornada: “La reina no podrà participar avui en la cerimònia de jurament en el Parlament“.
Haakon havia de fer el seu jurament davant el Storting, el Parlament noruec, i l’absència de la seva dona ha estat molt comentada i preocupa que encara no estigui del tot recuperada. Tot i l’absència de Mette-Marit, la resta de la família reial sí que ha participat en l’acte. La princesa hereva, Ingrid Alexandra, filla dels reis i futura monarca, la reina Sonia i el príncep Sverre Magnus han acudit al Storting Hall per assistir a la cerimònia. Es tracta d’un moment especialment transcendental per a la monarquia noruega, ja que Haakon ha formalitzat davant del Parlament el seu compromís com a nou rei després de la mort del seu pare als 89 anys.
Gran sorpresa per la presència de Marius Borg al funeral de l’avi
En paral·lel a la delicada situació de salut de Mette-Marit, la família reial noruega viu també un moment especialment controvertit arran de la situació del fill de la reina, Marius Borg. El jove, nascut d’una relació anterior de Mette-Marit abans del seu matrimoni amb Haakon, va ser condemnat al juny a quatre anys de presó per dues violacions i altres 32 càrrecs tan greus com el maltractament.
Actualment, el jove, de 29 anys, compleix condemna sota arrest domiciliari i amb una polsera electrònica mentre espera la resolució del seu judici en apel·lació. Malgrat la situació judicial, la policia ha confirmat que el noi ha rebut autorització per sortir del seu domicili amb motiu de la mort del rei Harald V.
En concret, se li ha concedit permís per assistir als funerals del 9 de setembre i això ha estat una gran sorpresa. Que se l’hagi vist participant en el trasllat del cos del rei fins a la capella del Palau Reial ha estat impactant, ja que recordem que es tracta d’un aristòcrata condemnat per delictes greus i ha xocat veure’l entre la resta de la família transportant el fèretre del rei.