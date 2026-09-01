La familia real de Noruega está de luto tras la muerte de su rey, Harald, lo que ha llevado al trono a su hijo mayor. Esta última semana, han comenzado a sucederse los actos oficiales de coronación que han convertido al príncipe Haakon en el nuevo monarca nórdico. Y, desafortunadamente para él, el cambio llega en el peor momento para su imagen pública. Mette-Marit, su esposa y nueva reina, le ha generado muchos quebraderos de cabeza porque se ha sabido que tuvo una relación más íntima de lo que decía con el pedófilo Jeffrey Epstein y tampoco ayuda que hayan condenado a prisión a su hijo. Ahora la opinión pública la ha perdonado un poco porque está enferma y han tenido que someterla a un trasplante de pulmón urgente. Lo último que se sabe es que no podrá acudir a la gran ceremonia de coronación de su esposo.

La reina de Noruega ha tenido que quedarse en observación todo el día, así que no podrá acompañarlo a la ceremonia más importante de este nuevo reinado: «La reina estará ausente de la ceremonia de juramento. El neumólogo Are Hol del Hospital Nacional explica que es frecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón». La reina ha sufrido «problemas» en algunos aspectos después de la operación, dicen, y como consecuencia deberá estar en observación durante toda la jornada: «La reina no podrá participar hoy en la ceremonia de juramento en el Parlamento«.

Empeora el estado de salud de Mette-Marit de Noruega | Europa Press

Haakon debía hacer su juramento ante el Storting, el Parlamento noruego, y la ausencia de su esposa ha sido muy comentada y preocupa que aún no esté completamente recuperada. A pesar de la ausencia de Mette-Marit, el resto de la familia real sí ha participado en el acto. La princesa heredera, Ingrid Alexandra, hija de los reyes y futura monarca, la reina Sonia y el príncipe Sverre Magnus han acudido al Storting Hall para asistir a la ceremonia. Se trata de un momento especialmente trascendental para la monarquía noruega, ya que Haakon ha formalizado ante el Parlamento su compromiso como nuevo rey tras la muerte de su padre a los 89 años.

Gran sorpresa por la presencia de Marius Borg en el funeral del abuelo

En paralelo a la delicada situación de salud de Mette-Marit, la familia real noruega vive también un momento especialmente controvertido a raíz de la situación del hijo de la reina, Marius Borg. El joven, nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con Haakon, fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros 32 cargos tan graves como el maltrato.

Actualmente, el joven, de 29 años, cumple condena bajo arresto domiciliario y con una pulsera electrónica mientras espera la resolución de su juicio en apelación. A pesar de la situación judicial, la policía ha confirmado que el chico ha recibido autorización para salir de su domicilio con motivo de la muerte del rey Harald V.

En concreto, se le ha concedido permiso para asistir a los funerales del 9 de septiembre y esto ha sido una gran sorpresa. Que se le haya visto participando en el traslado del cuerpo del rey hasta la capilla del Palacio Real ha sido impactante, ya que recordemos que se trata de un aristócrata condenado por delitos graves y ha chocado verlo entre el resto de la familia transportando el féretro del rey.