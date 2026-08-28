El rei Harald V de Noruega ha mort aquest divendres als 89 anys d’edat després que fos ingressat el passat 17 d’agost a l’Hospital Universitari d’Oslo per una retenció de líquids i patís una infecció bacteriana a la sang mentre el tractaven de l’anèmia hemolítica que patia. Un quadre clínic que en les darreres hores havia empitjorat i que l’ha acabat portant a la mort. “Anunciem amb profund pesar la defunció de Sa Majestat el Rei Harald”, ha anunciat la Casa Reial de Noruega en un comunicat recollit per l’Agència Europa Press.
Harald V de Noruega va arribar al tron l’any 1991 i des de feia 11 dies que estava ingressat per una retenció de líquids. Un ingrés que va ser el principi del final i que va acabar amb una degeneració del seu estat de salut que l’ha portat fins a la mort. El tron de noruega passarà a ara a mans del fins ara príncep hereu Haakon.
Harald V de Noruega es va casar l’any 1968 amb Sonia Haraldsen després de conèixer-se als 15 anys i d’una llarga batalla amb el seu pare, el rei Olaf V, per poder aprovar el matrimoni, ja que Haraldsen, no pertanyia a la reialesa. Cada any Harald V lliurava el Premi Nobel de la Pau i en els darrers anys havia impulsat canvis institucionals.
Uns últims anys marcats pel mal estat de salut
Els darrers anys de Harald V, qui era el degà de les cases reials europees, van estar marcats pels recurrents problemes de salut que van requerir que fou ingressat a l’hospital en diverses ocasions. A principi d’aquest 2026 va haver de ser ingressat a l’Hospital Universitari de Santa Cruz de Tenerife per una infecció cutània en una cama, l’any 2024 va ser hospitalitzat a Malàisia per una infecció junt amb els diversos problemes respiratoris que ja arrossegava d’anys anteriors. Un fràgil estat de salut que va començar l’any 2003, quan va haver de ser intervingut per un càncer de bufeta i l’any 2005 per una estenosi aòrtica.