La mort del rei Harald de Noruega ha estat l’última de les moltes males notícies que han esquitxat aquesta família reial en el darrer any. L’empresonament del fill de la nova reina Mette-Marit, el trasplantament de pulmó que han hagut de fer-li, que es filtri que tenia més relació amb Jeffrey Epstein del que deia… ens trobem davant d’un seguit d’escàndols que han perjudicat molt la imatge pública d’aquesta dinastia. Ara, de fet, totes les mirades estan posades en Oslo amb els actes de coronació i del funeral. I ha estat, precisament, en un d’aquests grans moments que els experts de protocol s’han posat les mans al cap. I per què? Per culpa d’un gest innocent d’Ingrid de Noruega, la princesa hereva.
Mette-Marit no ha pogut assistir a l’acte de jura de la Constitució que convertia el seu marit en rei perquè havia tingut complicacions en el seu estat de salut, ara que fa poc més d’un mes que l’han trasplantat el pulmó. Al seu lloc, va assistir la filla més gran que té amb l’aristòcrata i que està cridada a ser reina d’aquí a uns anys. Ingrid, de 22 anys, va acabar tenint un paper molt més destacat del que s’esperava i potser per això ha acabat cometent un petit error que no ha passat desapercebut.
Molta gent no se’n va adonar, però la postura que va adoptar la princesa quan va seure al costat del pare resulta un error de protocol bastant greu. La noia va creuar les cames mentre estava asseguda, un gest gairebé involuntari que pot semblar molt ximple… però que està molt mal vist des de la puresa del protocol. Que adoptés aquesta postura en un acte de tanta solemnitat li ha generat moltes crítiques, ja que troben que no era adequat i que ha deixat malament la seva imatge institucional.
Impecable Ingrid Alexandra de Noruega pic.twitter.com/66LGn8j6Pg— Abril, The Duchess (@AbriltheDuchess) September 1, 2026
Què opinen els experts en protocol de l’error d’Ingrid de Noruega?
Els prínceps que s’han criat a palau i, encara més, els qui són hereus de la corona com és el seu cas, tenen una preparació molt insistent pel que fa a la postura i els gestos que no han de cometre. Ella sap perfectament que no ha de creuar les cames quan segui en públic, però segurament els nervis van fer-li una mala passada. És un gest innocent, evidentment, per la qual cosa des de fora resulta fort que l’hagin criticat tantíssim per culpa d’això.
Diana Rubio, especialista en protocol, ha llançat una pregunta a X per interessar-se sobre què pensa la gent d’aquesta postura. Ella té clar que una posició més continguda hauria reforçat la imatge institucional d’Ingrid. I Ana Polo Alonso? L’escriptora experta en cases reials ha lamentat que aquest encreuament de cames li hagi tret “empaque” a un moment en què hauria d’haver projectat una imatge especialment institucional. A la revista Semana, ha explicat que la jove hauria d’haver tingut els genolls junts i baixos, amb els turmells junts i cap a un costat com hem vist fer tantes vegades a Letícia.
També la revista Lecturas ha volgut posar-se en contacte amb una experta en protocol, qui coincideix amb les altres: “Considera que creuar les cames no era la postura més adequada per a una cerimònia d’aquesta solemnitat. L’etiqueta clàssica associa aquest gest amb una actitud més relaxada i pot restar part de la formalitat que requereix un acte d’Estat. No és una falta de respecte ni molt menys, però sí que a hores d’ara hauria de ser conscient de la importància del llenguatge corporal.
El petit episodi serveix, en realitat, per posar de manifest el nou moment que viu Ingrid. Ja no se la mira només com una princesa jove, sinó com la futura reina de Noruega.