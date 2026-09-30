En ple debat social pel problema de l’habitatge, amb una crisi política i un seguiment mediàtic de primer ordre, un nou cas podria afegir encara més tensió i tragèdia a la situació. Segons ha pogut saber El Món, aquest matí una patrulla dels Mossos d’Esquadra ha rebut l’avís de la troballa del cadàver d’un home en un habitatge al barri de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat.
Fonts de la investigació apunten a El Món que l’home s’hauria escanyat i hauria deixat una nota escrita, informant que es llevava la vida perquè tenia una ordre de desnonament de l’habitatge on vivia, d’execució en els pròxims dies i no tenia capacitat per aturar-la. Les mateixes fonts indiquen que s’ha procedit a l’aixecament del cadàver per part del jutjat de guàrdia de la ciutat, però mantenen el silenci sobre la resta de detalls del cas i de les condicions personals del finat.
La víctima és un home de 60 anys que vivia en un antic local comercial del carrer Martí i Blasi que feia servir com domicili particular. Els mossos han rebut l’avís a les 12.50 hores al 112, per part d’un amic que veia la persiana mig aixecada des d’ahir a la tarda i hi ha entrat avui al matí. El fet queda sota la investigació de la Unitat d’Investigació de l’Hospitalet.
En ple debat social per l’habitatge
La notícia arriba just dies després que entitats socials i cíviques denunciessin el suïcidi de l’Olga, també arran d’un desnonament al barri de Santa Eulàlia, també de l’Hospitalet de Llobregat. L’Olga tenia 54 anys i dues filles i havia estat desnonada el mes d’abril. Cinc mesos després es va llevar la vida. El presumpte suïcidi que investiguen els Mossos d’Esquadra arriba també en un context de conflictivitat social arran del cas Maricarmen, una dona de 87 anys desnonada del seu habitatge que ha provocat protestes a ciutats tant a Barcelona com a Madrid.
Un desnonament que ha generat una voràgine de reformes legislatives, no sense polèmica i polarització, per facilitar l’accés a l’habitatge o atorgar més garanties als llogaters de continuïtat si compleixen els acords. De fet, és un cas que ha marcat l’agenda política amb intensitat els darrers dies, amb una batussa entre diferents líders, governs i partits per aprovar uns decrets que recollissin solucions, encara que fossin temporals, a les demandes ciutadanes.