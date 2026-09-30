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El motiu d’Elionor per faltar a la meitat de les classes de la universitat
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
30/09/2026 11:33

Elionor de Borbó ha començat el primer curs d’universitat en una universitat pública de Madrid, el primer centre barat en el que ha estudiat després de tota una vida d’escoles caríssimes i internats a Gal·les. La filla gran de Felip i Letícia va acaparar totes les mirades en el primer dia de classe, quan un munt de fotògrafs van congregar-se a les portes del campus per veure com entrava. Aquell dia va ser rebuda amb honors pel degà i les autoritats, però ha tornat a classe des de llavors? Perquè realment sorprèn que no s’hagi filtrat cap imatge seva a classe o passejant per les instal·lacions.

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Des de la Zarzuela va insistir-se molt que la princeseta acudiria a totes les classes i que faria totes les assignatures. La realitat és molt diferent, però, ja que Monarquía Confidencial ha pogut saber que està faltant a un munt de classes magistrals. De fet, des del seu entorn expliquen que només està anant als seminaris -les classes pràctiques-. I com ho justifiquen? Ah, doncs sorpresa sorpresa… perquè diuen que a les classes magistrals -les més teòriques- hi ha “un volum considerablement més gran d’alumnes” i l’equip de seguretat que l’acompanya veu difícil salvaguardar la seva integritat.

Per tant, els Borbons van mentir quan van dir que seria una estudiant més i que tindria una assistència normal. Depèn del nombre d’alumnes que vagin a cada classe, decidiran si ella també hi va o si fa campana: “La seva presència en espais universitaris amb una elevada concentració d’estudiants suposa una exposició més gran, una cosa que es té en compte a l’hora d’organitzar la seva activitat acadèmica”, asseguren.

Màxima expectació pel primer dia d'universitat d'Elionor de Borbó - Europa Press
Màxima expectació pel primer dia d’universitat d’Elionor de Borbó | Europa Press

Elionor de Borbó està anant a les classes de la universitat?

És inevitable que Elionor comparteixi espais amb els seus companys de classe i que participi en les activitats acadèmiques obligatòries, en teoria, però sembla que en determinades circumstàncies estarien fent la vista grossa. Sí que hi haurà diferències respecte a la rutina de la resta, encara que diguessin que no… I és que, des de la Zarzuela, ara diuen que el seu objectiu és “compatibilitzar” la seva formació universitària amb les mesures “que siguin necessàries” per preservar la seva seguretat. Que se salti la meitat de les classes fins a quin punt és necessari? Sigui com sigui, ells continuaran aplaudint que hagi fet el gest de matricular-se a una universitat pública.

El temps dirà si aconsegueixen evitar que es publiqui res d’aquesta etapa de l’hereva dels espanyols, però de moment la tàctica funciona. Que vagi a poques classes i que els seus guardaespatlles estiguin fent esborrar les fotos que veuen que li fan funciona… Si podrà mantenir un perfil baix en els quatre anys és, encara, un misteri.

Elionor de Borbó

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