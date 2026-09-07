Elionor de Borbó ha començat aquest matí el seu primer curs universitari, una etapa que engega amb més edat que els seus companys després dels tres anys que ha passat a l’exèrcit. La filla gran de Felip i Letícia ha triat una universitat pública de Madrid, la Carlos III, per quedar bé de cara a la galeria i fer veure que confia en l’educació pública després d’anar a una escola privada -i un internat caríssim a Gal·les- tota la seva vida. Molta gent ha estat pendent de la seva arribada al campus, sorprenentment, i s’han arribat a veure hooligans monàrquics a les portes per fer-li fotografies i ser presents en un dia que han qualificat “d’històric”. Fins i tot una coneguda marca ha col·locat cartells a la Universitat per a ella: “Benvinguda a la uni, Princesa“, escriuen. Ella, ha entrat com si res mentre la resta de companys ni tan sols la saludava. Els únics que li han donat la mà, el rector i la vicerectora… no fos que les institucions no estiguessin a primera fila per rebre-la amb tots els honors.
L’hereva al tron espanyol estudiarà Ciències Polítiques i no Dret com va fer el seu pare, una primera diferència després de tota una vida acadèmica pràcticament calcada a la seva. Les revistes del cor han muntat un desplegament sense precedents per seguir, -en directe!-, la seva arribada al campus dels afores de Madrid. Ella, intentant ser discreta, ha optat per entrar amb la resta de companys i no ella sola. Sí que ha fet la salutació protocol·lària de rigor, amb els inhibidors i la seguretat camuflada al seu voltant.
El look que ha escollit va en aquesta línia d’intentar no cridar gaire l’atenció, ja que ha optat per una brusa blanca de màniga curta, uns texans, vambes i una bossa negra gran. Als cabells, una trena amb algun floc de cabells a la cara per ser encara més “natural”.
Com han rebut Elionor de Borbó en el seu primer dia d’universitat?
Resulta summament sorprenent que hi hagi revistes, com la ¡Hola!, que hagin creat un directe per seguir minut a minut com és aquesta primera jornada a la Universitat de la princesa espanyola. El rector de la Universitat s’ha dirigit als mitjans congregats per agrair-los la seva presència: “La princesa està il·lusionada, tranquil·la i amb ganes de començar. El dia serà de màxima normalitat per a ella, igual que per a la resta d’estudiants. Acudiran a la presentació de la vicedegana i, després, la primera classe serà la de Teoria del Dret”. Ella no ha volgut fer cap discurs, simplement s’ha limitat a donar les gràcies i a assegurar que té “moltes ganes” de començar.
S’han sentit aplaudiments i crits de “guapa”, amb molts professors observant l’escena des de les finestres dels despatxos. Tot un xou, encara que insisteixin en la normalitat més absoluta, que s’ha contraposat amb la indiferència de la resta d’estudiants que han entrat amb ella i ni tan sols l’han saludat. Molt diferent a la rebuda que va tenir el seu pare quan va començar els estudis universitaris, quan més de 200 alumnes van sortir a rebre’l i els mitjans de comunicació van poder entrar a classe amb ell.
Primer día de la Princesa de Asturias en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha comenzado sus estudios de Ciencias Políticas.— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 7, 2026
➡️https://t.co/bCldxFuMy4 pic.twitter.com/iBpB2AZZqs
La princesa Leonor y su estreno como universitaria. Toda la cobertura en directo en @hola pic.twitter.com/dFs63uagqf— Beatriz Castrillo (@BCastrillo) September 7, 2026
Leonor se aferra al bolso como si la universidad pública fuera Zarzuela #bodylanguage pic.twitter.com/vnuwgHTKQ9— Patrycia Centeno (@PoliticayModa) September 7, 2026
L’inici d’una nova vida que cridarà l’atenció i que els més tafaners desitgen que derivi en la publicació de fotos i vídeos de la cara més desinhibida d’una aristòcrata que encara no sap com és, de moguda, la vida universitària.