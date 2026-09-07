Elionor de Borbón ha comenzado esta mañana su primer curso universitario, una etapa que inicia con más edad que sus compañeros después de los tres años que ha pasado en el ejército. La hija mayor de Felipe y Letizia ha elegido una universidad pública de Madrid, la Carlos III, para quedar bien de cara a la galería y fingir que confía en la educación pública después de asistir a una escuela privada -y a un internado carísimo en Gales- toda su vida. Mucha gente ha estado pendiente de su llegada al campus, sorprendentemente, y se han llegado a ver hooligans monárquicos en las puertas para hacerle fotografías y estar presentes en un día que han calificado de «histórico». Incluso una conocida marca ha colocado carteles en la Universidad para ella: «Bienvenida a la uni, Princesa«, escriben. Ella, ha entrado como si nada mientras el resto de compañeros ni siquiera la saludaba. Los únicos que le han dado la mano, el rector y la vicerrectora… no fuera a ser que las instituciones no estuvieran en primera fila para recibirla con todos los honores.

La heredera al trono español estudiará Ciencias Políticas y no Derecho como hizo su padre, una primera diferencia tras toda una vida académica prácticamente calcada a la suya. Las revistas del corazón han montado un despliegue sin precedentes para seguir, -¡en directo!-, su llegada al campus a las afueras de Madrid. Ella, intentando ser discreta, ha optado por entrar con el resto de compañeros y no sola. Sí que ha hecho el saludo protocolario de rigor, con los inhibidores y la seguridad camuflada a su alrededor.

El look que ha escogido va en esta línea de intentar no llamar mucho la atención, ya que ha optado por una blusa blanca de manga corta, unos vaqueros, zapatillas y un bolso negro grande. En el cabello, una trenza con algunos mechones en la cara para ser aún más «natural».

Ningún compañero iba hablando con ella cuando entró al campus | Europa Press

Máxima expectación por el primer día de universidad de Elionor de Borbón | Europa Press

¿Cómo han recibido a Elionor de Borbón en su primer día de universidad?

Resulta sumamente sorprendente que haya revistas, como ¡Hola!, que hayan creado un directo para seguir minuto a minuto cómo es esta primera jornada en la Universidad de la princesa española. El rector de la Universidad se ha dirigido a los medios congregados para agradecerles su presencia: “La princesa está ilusionada, tranquila y con ganas de empezar. El día será de máxima normalidad para ella, igual que para el resto de estudiantes. Acudirán a la presentación de la vicedecana y, después, la primera clase será la de Teoría del Derecho”. Ella no ha querido hacer ningún discurso, simplemente se ha limitado a dar las gracias y a asegurar que tiene “muchas ganas” de empezar.

Se han oído aplausos y gritos de “guapa”, con muchos profesores observando la escena desde las ventanas de los despachos. Todo un show, aunque insistan en la normalidad más absoluta, que se ha contrapuesto con la indiferencia del resto de estudiantes que han entrado con ella y ni siquiera la han saludado. Muy diferente a la recepción que tuvo su padre cuando comenzó los estudios universitarios, cuando más de 200 alumnos salieron a recibirlo y los medios de comunicación pudieron entrar a clase con él.

Primer día de la Princesa de Asturias en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha comenzado sus estudios de Ciencias Políticas.



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La princesa Leonor y su estreno como universitaria. Toda la cobertura en directo en @hola pic.twitter.com/dFs63uagqf — Beatriz Castrillo (@BCastrillo) September 7, 2026

Leonor se aferra al bolso como si la universidad pública fuera Zarzuela #bodylanguage pic.twitter.com/vnuwgHTKQ9 — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) September 7, 2026

Decenas de personas han ido hasta el campus para ver a la heredera española | Europa Press

El inicio de una nueva vida que llamará la atención y que los más curiosos desean que derive en la publicación de fotos y vídeos de la cara más desinhibida de una aristócrata que aún no sabe cómo es, de movida, la vida universitaria.