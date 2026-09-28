La travessa VIP llegará a la plataforma 3Cat este martes 29 de septiembre, una fecha marcada en el calendario de los fans del concurso de aventuras pero también de los más curiosos que quieren ver sufrir a estas ocho parejas de famosos. El Món ha asistido al preestreno del programa que presenta Laura Escanes y hemos podido hablar con los concursantes, contentos y orgullosos de formar parte de esta primera edición. Hasta ahora, siempre habían sido anónimos… así que muchos pueden pensar que las pruebas se adaptarán y bajarán de nivel ahora que son personalidades del país quienes se arriesgan con el kayak y el barranquismo. Pues parece que no, si hacemos caso a todo lo que nos han explicado.

El más contundente es Miki Núñez, quien nos cuentan que pidió ser concursante de La travessa VIP antes de su creación: «Yo soy el precursor». Todos coinciden en que aceptaron la propuesta «sin siquiera pensárselo«: «Es una experiencia increíble y era imposible decir que no. La travessa es deporte, naturaleza y competición, la fórmula perfecta». Se esperaban que les pondrían las cosas más fáciles, así que les ha sorprendido la dificultad: «Ni de broma han bajado el nivel. De hecho, te diría que se han dejado llevar más de la cuenta para que se note que no nos lo han puesto fácil», dice el cantante. Coincide con él Christian Casas, uno de los concursantes que aseguran que sorprenderá más desde casa: «En las otras ediciones quizás había una prueba de kayak, pero ahora hay kayak, bici y una gincana sin parar. Creo que se han pasado tres pueblos». Y lo peor de todo, dicen, es que cuando ves el primer capítulo todo parece fácil: «Sientes que dicen, como quien no quiere la cosa, que habíamos hecho 7 km en kayak. ¿Tú sabes qué son 7 km en kayak?!«, insiste Núñez.

Los concursantes juegan con unas pizarras que los delatan | TV3

¿Tienen buena relación los concursantes de La travessa VIP?

Hay buen rollo entre ellos y eso se nota. Cuando les preguntamos cuál ha sido la prueba más difícil que les han propuesto, hace gracia la respuesta de Miki: «Dormir al lado de Víctor Sada… y no porque ronque, sino porque se tira pedos». Y es que lejos de lo que muchos podían pensar, no les han preparado un hotel de cinco estrellas para ellos; sino que les han hecho compartir habitación en una casa de colonias y en literas. Sorprendentemente, se creó una química innegable entre ellos: «Ha sido bonito y orgánico«, reconoce Raquel Sans. Sus compañeros tienen claro que será una de las participantes que más sorprenderá desde casa, ya que los telespectadores están acostumbrados a verla seria en el TN y, aquí, será divertida y un poco «loca»: «Yo que siempre he hecho tantísimos deportes, pues no me sorprende, pero sí que sorprenderá verme tan cansada y deportista».

Los hermanos Casas se apuntaron a esta aventura para disfrutar y pasarlo bien, pero son conscientes de que a los fans les gustará descubrir una nueva faceta suya. ¿Un punto a favor? Que los escuchamos hablar catalán por primera vez, ya que hacía muchos años que no lo usaban. Se han esforzado y eso habla muy bien de ellos, tal como han aplaudido Miki y Raquel: «Como catalanohablantes que somos, es buenísimo que ellos hayan hecho este gesto y es muy bonito«.

Y ante una posible segunda entrega de La travessa VIP, ¿quién creen que no podría faltar? No se imaginan a Xavi Coral aceptando esta propuesta como compañero de Raquel Sans, ya que no le gusta el deporte, pero Miki sí que se imagina haciendo tándem con Marta Torné. También ven a Helena García Melero o, por supuesto, la misma Laura Escanes.

Laura Escanes da detalles de las intimidades de La travessa VIP | TV3

¿Qué pareja ha discutido más en esta edición?

Víctor Sada y Laia Palau han sido señalados por los compañeros como la pareja que más ha discutido en esta aventura. Ellos, sin embargo, nos lo niegan rotundamente: «Es nuestra manera de hablar y de hacer, que nosotros hemos jugado a baloncesto y allí no se piden las cosas con delicadeza», dice él. Pero ella reconoce que le ha «insultado» mucho: «Pero nos queremos», reconoce entre risas. Han sido de los más competitivos, aunque consideran que podrían haberlo sido mucho más: «Todos venimos de nuestras experiencias vitales propias y hemos vivido La travessa a nuestra manera».

Ellos, por ejemplo, estaban acostumbrados a vivir bajo presión. La Jessica Goicoechea, en cambio, no tanto… y ha sufrido bastante: «Además, llegué al programa en un momento bastante flojo y he sufrido«. Ni ella ni su compañera, la gimnasta de élite Natalia Timofeeva, esperaban un nivel tan difícil: «No estábamos concienciadas y hemos acabado haciendo cosas que no nos imaginábamos que haríamos. No habría propuesto nunca a Jessica ir a hacer barranquismo una tarde y descolgarnos 12 metros, la verdad», ríe.

Todos han descubierto nuevas experiencias y se han puesto a prueba a sí mismos, lo que ahora agradecen. Y, después de hacer tanta bicicleta, ¿ahora tienen aún más ganas de montaña? La Carolina Ferre nos confiesa que sí: «Yo siempre he sido de ir a la sierra, pero nunca había disfrutado tanto ni había tenido ganas de ir a hacer senderismo». Víctor Sada lo mismo: «Yo que hacía 20 años que no hacía bici, ahora lo hago mucho y he pedido a los Tyets ir un día a hacerla juntos». Y también Laia Palau, que «odiaba» nadar en el mar y ahora se ha aficionado. Jessica y Natalia quedaron para ver un programa de La travessa antes de aceptar la propuesta y, ahora, reconocen que sintieron «mucha ansiedad» al darse cuenta de que tendrían que hacer todo eso: «Preferimos ir a la aventura sin mirar demasiado más».

Los concursantes de La Travessa se mojan | TV3

Este grupo confía en que el experimento de hacer La travessa con famosos funcione y dé buena audiencia, ya que son conscientes de la morbosidad añadida que supone que sean conocidos: «El punto de entrada estará seguro y creo que se engancharán cuando vean el primer capítulo», nos dice Víctor Sada.