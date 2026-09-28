La travessa vuelve a 3Cat con su versión VIP, una edición reclamada desde el primer minuto de la primera temporada de este concurso de aventuras. Si hasta ahora eran anónimos a quienes veíamos sufrir en las pruebas físicas de este programa de Laura Escanes, ahora son dieciséis los personajes conocidos que han llorado y también disfrutado de una experiencia que los ha llevado al extremo. El 29 de septiembre se estrenarán los primeros capítulos a través de la plataforma y la expectación es máxima. En el preestreno que han hecho hoy mismo, todos se han mostrado entusiasmados y la morbosidad se acentúa porque ya conocemos a los aventureros. Gusta que hayan reunido en un casting «brutal» a ocho parejas de famosos que han aceptado enfrentarse a su reto más extremo.

La montaña, el mar y la roca los llevarán hasta el límite de sus fuerzas y será entonces cuando conoceremos su verdadera cara. Miki Núñez y Raquel Sans; The Tyets; Jair Domínguez y Neus Rossell; los hermanos Casas, Sheila y Christian; Jessica Goicoechea y Natalia Timofeeva; los deportistas Víctor Sada y Laia Palau; las periodistas Carolina Ferre y Nerea Sanfe y las activistas ambientales Gádor Muntaner y Carlota Bruna forman un grupo ecléctico que ha hecho piña. Juntos tomando un café, hablando «cada día» a través del grupo de WhatsApp que han creado -y que hemos sabido que Jair Domínguez se silencia de vez en cuando-, quedando varias veces este verano… Convivir durante 15 días y pasarlo tan mal no ha sido fácil, pero desde fuera resulta evidente que han acabado queriéndose como una gran familia.

En el vídeo promocional, hemos podido verlos caer, llorar, reconocer que no están “nada bien”, lamentar que haya comenzado “la guerra” y también muy asustados al considerar que habían llegado a una prueba imposible: “Me voy a matar, te juro que me voy a matar”. Los concursantes son famosos y podían pensar que el programa se adaptaría a ellos o a su nivel, pero estaban muy equivocados. Aquí, parece que la fama no les ha servido de nada si querían llegar los primeros a la línea de meta. Los participantes han tenido que recorrer más de 150 kilómetros, atravesando Mallorca desde el faro de Formentor hasta la isla de Sa Dragonera. Por el camino afrontarán retos imposibles, giros de guión inesperados y dilemas que pondrán a prueba su estrategia y sus vínculos.

¿Qué dicen los concursantes de La Travessa? | TV3

El reto de esta temporada consistía, según Laura Escanes, en demostrar a la audiencia que no han bajado el nivel porque ahora sean famosos y se les tenga que cuidar. Aquí no han tenido ninguna comodidad porque, en caso de haberlo hecho, el programa habría perdido su gracia: «Los he oído, varias veces, decir que querían irse y que no podían más. Solo os diré que hay quienes han disfrutado de la experiencia más que otros…«. ¿La buena noticia para los telespectadores? Que verán estas caras conocidas de una manera que no se esperan: «Raquel Sans, por ejemplo, una institución de TV3 como ella que siempre se la ve tan seria. Pues aquí la veréis de una manera tan diferente».

Habrá saltos al agua, kayak, bicicleta, barranquismo… Y todo, con una presentadora más profesional aunque ella también lo ha pasado mal: «Me sentía muy juzgada, más que en las otras ediciones. Seguramente porque aquí todos son profesionales de la comunicación y me daba miedo que no me hicieran caso o que no me tuvieran respeto como presentadora, ¡que aquí tienen que hacerme caso! Pero todos dieron un paso atrás y eso fue bien».

¿Qué pareja ha discutido más en La travessa VIP?

En esta presentación ante la prensa, ha hecho gracia que propusieran a los concursantes hacer un juego. Les dieron una pizarra a cada pareja y, aquí, debían apuntar quién de los otros había sido más competitivo, quién había discutido más o quién había tenido más complicidad. ¿El resultado? Si nos fijamos en los nombres que más se han repetido, podemos hacernos una idea de cómo han sido estos 15 días de convivencia. ¿Cuál ha sido la pareja más competitiva, creen? Aquí ha habido prácticamente unanimidad porque muchos han señalado a los hermanos Casas: «Puede que seamos nosotros», ha reconocido Óscar. Pero Sheila no lo tenía tan claro: «No, no, aquí todos han sido competitivos desde el primer minuto y creo que nosotros lo hemos sido menos». ¿Y el dúo con más complicidad? Pues, curiosamente, todos han coincidido que han sido los Tyets: «Debe notarse que hace 10 años que nos conocemos y que nos vemos cada día… somos los novios de la edición», han dicho riéndose.

Y también resulta curioso saber ¿cuál ha sido la pareja de La travessa que más ha discutido. Aquí sí que ha habido unanimidad, todos creen que Víctor Sada y Laia Palau se han peleado más. Ellos, en cambio, lo niegan: «¿Sabes qué pasa? Que ninguno de ellos ha jugado al baloncesto y no saben que en la pista nos hablamos así. No podemos preguntarnos si nos parecen bien las cosas con calma y ternura porque no hay tiempo». ¿Y quiénes de ellos han aguantado más la presión? Pues Miki Núñez y Raquel Sans, un dúo televisivo muy curioso que reconocen que se lo han pasado muy bien: «Yo siempre he sido una cabra loca que ha hecho todo tipo de deportes de aventura y Miki, desde su juventud, me ha seguido el ritmo y nos hemos lanzado de cabeza a todo». ¿La pareja que más ha hecho reír a los demás? Pues el título al alma de la fiesta se lo llevan las valencianas, Carolina Ferre y Nerea Sanfe: «No nos imaginábamos que el casting sería tan y tan guay. Nos gusta vivir y reír, nos verán reír y llorar en bucle».

Todos tienen claro que la pareja que más sorprenderá a la audiencia es la que forman Carlota Bruna y Gádor Muntaner, quizás porque son las más desconocidas y en el mar se lo han pasado de lo mejor. ¿Y a quién ha cambiado más haber pasado por esta experiencia? Aquí ha habido debate de opiniones, pero las valencianas creen que a partir de ahora querrán hacer más deporte de montaña y eso siempre está bien.

Los concursantes juegan con unas pizarras que los delatan | TV3

La travessa, el primer gran éxito de la plataforma 3Cat

En esta ocasión, han tomado los barcos rumbo a Mallorca en la primera temporada fuera de Cataluña que confían en que guste: «Enfrentamos una nueva temporada de uno de los buques insignia de la plataforma 3Cat y no es gratuito, ya que La travessa fue el primer gran éxito de la plataforma». Los resultados avalan que continúen apostando por este programa, ya que La travessa se ha consolidado como uno de los más potentes de la plataforma: «Ha sido el contenido de entretenimiento más reproducido en su estreno más que ningún otro gran formato o ninguna otra ficción y, además, tiene el récord de reproducciones en la primera semana de emisión», destaca Cristian Trepat, jefe de contenidos del grupo.

En las tres temporadas, llevan acumuladas más de seis millones de reproducciones en la plataforma y 47 millones de reproducciones en las redes sociales: «Es decir, que genera conversación y lo peta en la plataforma y en las redes sociales porque se ha creado una comunidad muy amplia». «Casi la mitad que mira La travessa tiene menos de 45 años y eso para 3Cat es muy estratégico y muy importante, ya que es uno de los públicos objetivos a los que se había propuesto llegar con el lanzamiento de la plataforma«, ha añadido. Las expectativas están altas.