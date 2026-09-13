Laura Escanes ha sido uno de los principales atractivos de la presentación de la nueva temporada de 3Cat, ya que todos querían saber cómo ha vivido la grabación de la nueva edición de La Travessa. Esta será la primera vez que participarán famosos, una versión VIP que puede llegar a romper récords de audiencia. Si con los anónimos lo han petado, el aliciente de tener a personajes famosos poniéndose a prueba en gymkhanas complicadas puede ser aún más atractivo. Desde El Món hemos hablado con la influencer y presentadora, quien se muestra entusiasmada antes de su estreno que llegará a la plataforma el 29 de septiembre.

La grabación dice que ha sido “increíble” y cree que esta es su edición favorita: “Yo iba mucho más nerviosa porque conocía a muchos de los concursantes… con el punto de que entre los concursantes hay gente de TV3 de toda la vida”. “Verme presentando delante de Raquel Sanz, de repente. ¿Cómo podía estar presentando delante de Raquel Sanz? Mis nervios y mi corazón iban a mil”, nos confiesa frente al micrófono.

Laura Escanes, con dos de los concursantes de La Travessa VIP | 3Cat

¿Cómo será esta edición de La travessa VIP?

“Contenta y orgullosa” del resultado, cree que el programa quedará “espectacular”. Los más malpensados temen que podrían haber puesto las cosas más fáciles a los famosos, teniendo en cuenta que los concursantes anónimos de las otras ediciones tuvieron que enfrentarse a pruebas muy exigentes físicamente. Pues bien, Laura Escanes nos asegura que el nivel no ha bajado lo más mínimo: “Creo que mucha gente no espera la dificultad que habrá. Los VIPS han sufrido muchísimo, te diría que algunos han sufrido incluso más que concursantes de otras temporadas. Esta es la esencia de La travessa, no podíamos hacer ahora algo diferente. Los famosos tenían que adaptarse al programa y no al revés”.

Esta edición, el programa lo han grabado en la Serra de Tramuntana: “Los llevaremos al límite mentalmente y físicamente, harán todos los deportes posibles y todo lo que permite un paisaje tan bonito como el de Mallorca”, añade. Todos los concursantes la han sorprendido, sobre todo aquellos a quienes no conocía: “He conectado muchísimo con The Tyets y también con los hermanos Casas, que podías pensar que tal vez no se adaptarían al programa y lo han hecho genial también con el catalán. Ha sido brutal. Se ha creado una piña y una energía muy guay, también con Miki que ha sido un regalo trabajar con él otra vez”.

Laura Escanes volverá a presentar La Travessa | 3Cat

Los fans de La travessa están deseando que llegue el estreno, de la misma manera que también habrá muchos curiosos que querrán ver a los famosos sufrir: “Quizás sí que es un aliciente que los concursantes sean conocidos, pero creo que lo que engancha del programa son las pruebas en sí y verlos al límite más allá de quiénes son”, considera Laura Escanes. De momento, tiene toda su energía focalizada en La travessa: “Tengo ganas de que la gente disfrute del programa y hacerlo yo también, que solo he visto alguna escena y me apetece ver un capítulo entero desde mi sofá”.

Y, ahora que acaba el verano, muchos comienzan a pensar en Navidad y las campanadas de Fin de Año. ¿Volveremos a verla a ella como presentadora con la compañía de Miki Núñez? Aún no lo sabe, nos dice: “Ojalá, me encantaría… pero no mando yo. Los que mandan, que me envíen un WhatsApp que yo sería muy feliz y sería un regalito”. Después de tres veces despidiendo el año juntos, ya se ha convertido en tradición para ellos: “El día que dejen de llamarnos, tendremos que alquilar una casa rural y hacer nuestras campanadas o vendremos aquí a tomarlas”.