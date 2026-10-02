Jorge Javier Vázquez había desaparecido de las redes sociales y ha estado un buen tiempo alejado de este mundo. Ahora, sin embargo, el presentador considera que es hora de volver y lo ha hecho con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. Son muchos los que critican su manera de ser, los aires de grandeza que se da o la prepotencia que demuestra. Pues bien, se ha dirigido directamente a los críticos en un vídeo en el que no se ha cortado ni un pelo: «Ha vuelto por aquí tu pequeño dictador de confianza. Yo no soy un cualquiera, vuelve vuestro enano dictador«, dice de sí mismo.

Desde que comenzó a ganar fama en Aquí hay tomate o Sálvame los fans ya saben que no tiene abuela. Lo ha vuelto a demostrar, evidentemente, en un texto hilarante en el que enumera todos los motivos de su retorno a Instagram: «Vuelvo porque me necesitáis, porque estáis huérfanos de salidas de tono de diva decimonónica y de desvaríos que os hagan evadir de una televisión apocalíptica. Vuelvo porque sé que cuando digo Yo no soy cualquiera, soy Jorge Javier Vázquez hay gente que disfruta con estas flipadas y otra que las padece porque le falta mundo».

«Vuelvo porque os va la marcha«, añade. Y es que después de un tiempo de descanso, le han venido ganas «de volver a la guerra«: «Vuelvo porque ha llegado el momento, porque hubo un tiempo en que me echabais de menos más de la cuenta y no me echabais de menos nada». Y vuelve, sobre todo, porque uno nunca sabe cuándo puede ser el último día y quiere disfrutarlo «como si fuera el primero».

Jorge Javier Vázquez reacciona a las críticas por su vídeo

Evidentemente, han sido muchos los críticos que han aprovechado este mensaje para cargar contra él. El de Badalona debe ser de los presentadores que ha recibido más hate desde que es famoso, así que está muy acostumbrado. De hecho, ha querido responder a algunos de ellos y ha compartido capturas -sin tapar el nombre de los usuarios que lo han escrito-. «Qué creído lo tienes, las personas son más humildes«, «Buf, no me gustas nada. Qué aires de superioridad» y «Puedes quedarte en casita diciendo borderías y tonterías» son los tres ejemplos que ha elegido. ¿Y qué les dice? Siempre con su particular sentido del humor y la ironía, lanza: «Todas correctas».

Hay otros, estos sí más fans, que aplauden que sea un dictador: «Alabado seas, querido líder«, «El único dictador que acepto» o «Larga vida al enano dictador«. Y Jorge Javier también les responde: «Acepto el cargo«. El comentario que más ilusión le ha hecho, eso sí, es otro de un usuario que le comenta que es «la dopamina» de su madre: «Lo más bonito que me han dicho hoy. Dale un beso a tu madre de mi parte», escribe el de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez reacciona a las críticas | Instagram

Jorge Javier Vázquez sabe cómo funciona el show business, después de tantos años, y continúa sin dejar indiferente a nadie con sus salidas de tono. A partir de ahora, que vuelve a Instagram, ya tenemos otra ventana donde poder escuchar todas las barbaridades que dice uno de los presentadores más gamberros de la televisión española.