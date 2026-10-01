Albert Rivera ocupó páginas y páginas en sus años al frente de Ciudadanos, un partido político que acabó convirtiéndose en un gran fiasco a pesar de los buenos resultados que llegó a obtener en su momento. Desde que abandonó la política, allá por 2019, se han ido conociendo cosas con cuentagotas sobre su vida profesional. Sí que lo vemos de tertuliano en Espejo Público, pero ¿qué más hace? Después de fundar su bufete, se ha especializado en la consultoría estratégica y se sabe que está intentando consolidar su faceta como ejecutivo en el sector corporativo privado.

Ahora, se acaba de hacer oficial el nuevo proyecto que lidera: Human Skills Institute. ¿Y qué hay detrás de este nombre en inglés tan pretencioso? Se trata, dicen en su página web, de una empresa especializada en la formación ejecutiva, el desarrollo de capacidades de liderazgo y la consultoría estratégica para organizaciones. Quieren, al final, que los contraten grandes comités de dirección o altos cargos que necesiten ideas y asesoramiento.

Albert Rivera y Carla, su nueva pareja, de viaje por América | Europa Press

Pero no está él solo como CEO, sino que cuenta con una socia llamada Raquel García que ejerce la función de coordinadora general. ¿Y quién es esta nueva acompañante en el día a día de Albert Rivera? La describen como una profesional «con más de 25 años de experiencia en Dirección y ligada a Business School».

¿Albert Rivera y Malú mantienen una buena relación después de la separación?

Desde El Español han querido indagar en su entorno para saber por qué ha dado este paso empresarial y cómo compagina este trabajo con su vida privada. ¿Sigue enamorado, pero la relación con Carla Cotterli se consolida? Lo primero que dejan claro sus amigos es que el político catalán está «especialmente ilusionado«. Tiene muy claro que «por nada del mundo» volverá a la política, pero dejan caer que está moviendo hilos para conseguir otro trabajo en televisión. Mientras tanto, disfruta de su relación sentimental con la diseñadora e influencer que robó su corazón a finales de 2023.

«Se puede decir que viven juntos«, dicen algunos sin querer confirmarlo porque pasan algunos días separados. Describen su amor como «sólido» y también aplauden desde su entorno que la relación de Carla con la suegra y las hijas de Albert es «maravillosa«. Y es que recordemos que el catalán tiene dos hijas de dos exparejas diferentes: Daniela de 15 años y Lucía, que tuvo con Malú, quien ha cumplido 6 años. De momento, sin embargo, no hay boda y tampoco tienen planes de pasar por el altar en un futuro inmediato: «Él no es de bodas, entiende el amor de otra manera«.

Otro aspecto de su vida privada que genera mucha curiosidad entre los curiosos es la relación que mantiene con Malú. Tras la ruptura, habrían vivido momentos más tensos que otros y se ha especulado mucho sobre los problemas que habrían tenido. Ahora, sin embargo, insisten en que viven con mucha más calma y que el ambiente es mejor: «Hoy, la relación entre Albert Rivera y Malú es cordial y mucho más fluida que en otros tiempos«.

La cantante también ha rehecho su vida sentimental, en una historia de amor que comparte con Ángel Fernández El Turco con quien comparte la pasión por la música. Él es técnico de producción de la promotora que contrata a Malú para sus giras, una relación contractual que ha ido más allá.