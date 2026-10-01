Albert Rivera va ocupar pàgines i pàgines en els seus anys al capdavant de Ciutadans, un partit polític que va acabar esdevenint un gran bluf malgrat els bons resultats que va arribar a obtenir en el seu moment. Des que abandonés la política, allà al 2019, s’han anat sabent coses amb comptagotes sobre la seva vida professional. Sí que el veiem de tertulià a Espejo Público, però què més fa? Després de fundar el seu bufet, s’ha especialitzat en la consultoria estratègica i se sap que està intentant consolidar la seva faceta com a executiu en el sector corporatiu privat.
Ara, s’acaba de fer oficial el nou projecte que lidera: Human Skills Institute. I què hi ha darrere d’aquest nom en anglès tan pretensiós? Es tracta, diuen a la seva pàgina web, d’una empresa especialització en la formació executiva, el desenvolupament de capacitats de lideratge i la consultoria estratègica per a organitzacions. Volen, al final, que els contractin grans comitès de direcció o alts càrrecs que necessitin idees i assessorament.
Però no hi és ell sol com a CEO, sinó que compta amb una sòcia anomenada Raquel García que exerceix la funció de coordinadora general. I qui és aquesta nova acompanyant en el dia a dia d’Albert Rivera? La descriuen com una professional “amb més de 25 anys d’experiència en Direcció i lligada a Business School”.
Albert Rivera i Malú mantenen una bona relació després de la separació?
Des d’El Español han volgut ficar el nas en el seu entorn per saber com és que ha fet aquest pas empresarial i com compagina aquesta feina amb la seva vida privada. Continua enamorat, però la relació amb Carla Cotterli es consolida? El primer que deixen clar els seus amics és que el polític català està “especialment il·lusionat“. Té claríssim que “per res del món” tornarà a política, però deixen caure que estar movent fils per aconseguir una altra feina a televisió. Mentrestant, gaudeix de la seva relació sentimental amb la dissenyadora i influencer que va robar el seu cor a finals del 2023.
“Es pot dir que viuen junts“, diuen alguns sense voler confirmar-ho perquè passen alguns dies separats. Descriuen el seu amor com “sòlid” i també aplaudeixen des del seu entorn que la relació de Carla amb la sogra i les filles de l’Albert és “meravellosa“. I és que recordem que el català té dues filles de dues exparelles diferents: la Daniela de 15 anys i la Lucía, qui va tenir amb la Malú, que ha fet 6 anys. De moment, però, no hi ha boda i tampoc no tenen plans de passar per l’altar en un futur immediat: “Ell no és de bodes, entén l’amor d’una altra manera“.
Un altre aspecte de la seva vida privada que genera molta curiositat en els tafaners és la relació que manté amb Malú. Després de la ruptura, haurien viscut moments més tensos que d’altres i s’ha especulat molt sobre els problemes que haurien tingut. Ara, però, insisteixen que viuen amb molta més calma i que l’ambient és millor: “Avui, la relació entre Albert Rivera i Malú és cordial i molt més fluida que en altres temps“.
La cantant també ha refet la seva vida sentimental, en una història d’amor que comparteix amb Ángel Fernández El Turco amb qui comparteix la passió per la música. Ell és tècnic de producció de la promotora que contracta Malú per a les seves gires, un relació contractual que ha anat més enllà.