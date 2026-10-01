Javier Calvo i Javier Ambrossi ho estan petant gràcies al superèxit de La bola negra, una pel·lícula que podria fer història en una arribada als Oscars que molts donen per fet. El film sobre Federico García Lorca ha posat sobre la taula l’homosexualitat de l’escriptor amb una maestria brutal, tot un espectacle audiovisual que no els ha estat gens fàcil d’obtenir. I és que, tal com acaben de reconèixer en una entrevista conjunta davant de Marc Giró a La Sexta, els Javis van acordar el seu inesperat divorci en ple rodatge. Després de 13 anys junts i un munt de projectes exitosos a mitges, parlar de l’amor els va posar davant del mirall sense que s’ho esperessin.
“En aquest rodatge hi ha hagut fang, pluja i també un divorci… La bola negra ens ha atropellat, encara sort que la cosa ha sortit bé i a la gent li ha agradat la pel·lícula“, ha dit Ambrossi per intentar treure ferro al tema. En un moment donat, van tenir una conversa que intentaven evitar des de feia molt de temps. Afortunadament, creuen que han sabut ser professionals i aplaudeixen que l’únic canvi que ha suposat és que han estat “honestos” amb la seva realitat: “A vegades ens oblidem, però només tenim una vida. Si veus que una cosa no funciona, has de fer que allò evolucioni”.
Ells formen una parella artística, més enllà de sentimental, des de fa molts anys. Quan van decidir separar els seus camins romànticament, van tenir clar que no podien permetre’s distanciar-se també al cinema. El que els ha sorprès és haver-ho sabut gestionar tan bé, per això. Quin paper creuen que ha tingut La bola negra en la seva ruptura? Doncs un de molt important, pel que reconeixen: “Mai no havíem escrit sobre cap personatge homosexual, segurament perquè ens era difícil enfrontar-nos amb un reflex de nosaltres mateixos tan directe”.
“Parlar ara de l’amor entre dos homes ens va fer obrir una porta que necessitàvem afrontar… ja no estàvem enamorats”. “En una pel·lícula sobre l’amor, quan intentes posar l’amor real davant d’una càmera, te n’adones si el tens o no i nosaltres no el teníem“, han lamentat. I, en aquella situació, van acabar pensant que el millor seria deixa d’enganyar-se i acabar aquella relació. La bona notícia és que la situació entre ells és bona i consideren que tot ha “millorat”: “Ara l’estimo des d’un lloc molt més sa”, ha aplaudit Ambrossi. I Javier Calvo hi coincideix: “Cadascú s’enriqueix pel seu compte i podem avançar. Hi ha més admiració i menys competició“.
Com han viscut la separació Javier Calvo i Javier Ambrossi?
Ara bé, prendre la decisió no ha estat tampoc fàcil i un camí de roses: “Encara avui continua sent difícil perquè jo em pensava que estaríem junts per sempre“, ha reconegut Javier Calvo. Ara la feina continua sent un espai compartit, però ja no ho ocupa tot com els hi passava abans. El que continuen compartint? La casa, pel que diuen, i la custòdia del seu nou gos. I és que ja estaven separats quan, en ple rodatge, va aparèixer un cadellet abandonat. Javier Calvo, que diu que estava molt afectat per la ruptura, va decidir adoptar-lo per poder tenir companyia.
El problema? Que la seva exparella també es va enamorar de l’animaló i va demanar-li poder tenir custòdia compartida del petit a qui han anomenat Pacharán: “Em va dir que el gosset seria seu i li vaig dir que no, que carinyo aquell gos era dels dos“. I és que, pocs dies després que ell abandonés la casa on convivien, una de les seves gossetes va morir: “Tenia 13 anys i problemes de cor, però va ser molt dur”. S’han separat, però clamen que ho continuen compartint “tot”.
Un moment de l’entrevista que ha fet molta gràcia té com a protagonitza el canvi físic que ha experimentat Javier Calvo. Marc Giró no ha dubtat a assenyalar que el director s’hagi posat molt més fort després de la separació, el que just ha coincidit amb què el seu exmarit hagi deixat d’entrenar amb l’entrenador personal que compartien. Ara que només el té ell contractat, sembla que l’esport l’agrada més: “Ens divorciem i es posa així, què et sembla? Jo vull que algú em demani disculpes. En els últims cinc anys, jo això no ho he tingut a casa“, ha lamentat entre riures Javier Ambrossi en una nova mostra que realment mantenen una relació bona.