Enric Auquer no se detiene ni un segundo y, en los últimos meses, sus fans han tenido una buena dosis suya en estrenos tan potentes como Ravalejar o Cronos. Para promocionar todos estos trabajos, lo estamos escuchando en diversas entrevistas que sirven para conocerlo un poco más. ¿La sorpresa? Que no ha tenido pelos en la lengua cuando le han preguntado sobre el problema de la vivienda en Barcelona. Lo ha hecho en una conversación inesperadamente sincera en la revista Esquire, donde confiesa que este tema lo tiene «muy preocupado«: «Tengo amigos que ocupan en Barcelona por convencimiento y estoy afiliado al Sindicato de Inquilinas«, asegura.

Y el actor habla con conocimiento de causa, teniendo en cuenta que lamenta estar pagando un alquiler «muy caro» por un piso «muy pequeño»: «Vivo de alquiler en Barcelona, en un piso muy caro y muy pequeño«. «Mis hermanas, mis primos, mis amigos… todos vivimos con un nudo en la garganta pensando cuándo se acabará el contrato, cada vez más caro», ha denunciado públicamente Auquer.

Enric Auquer confiesa cómo aprende los guiones de las películas y sorprende mucho | 3Cat

Esta es una realidad que tiene constancia de que afecta a buena parte de las personas que tiene más cerca, el temor al encarecimiento del alquiler y a no poder continuar viviendo en el mismo lugar: «Tengo una idea política muy firme y muy reivindicativa con esto«, asegura. A Enric Auquer le ha gustado que Ravalejar ponga sobre la mesa este conflicto: «Explicar que un fondo de inversión holandés o belga llegue y se cargue el tejido cultural de un barrio, o la posibilidad de vivir donde naciste y donde quieres vivir, es fuerte».

Y es que, como tantos otros, él tampoco encuentra lógico que se estén pidiendo tantísimos dinero por un piso de alquiler: «Hay gente que gana 1.800 euros al mes y paga 1.500 de alquiler y le quedan 300 para vivir… es una locura».

Enric Auquer denuncia la desigualdad que generan los alquileres

La reflexión del actor no se limita a la situación de los inquilinos. Enric Auquer considera que el actual modelo contribuye a profundizar las diferencias económicas entre las personas que acumulan viviendas y las que dependen del alquiler: «El alquiler genera un ciclo de desigualdad brutal. Quien acumula pisos se hace más rico y compra más; quien trabaja vive peor, ahorra menos, no puede comprar, ni hacer vacaciones… La desigualdad se cronifica«, defiende.

Y el actor prosigue, al considerar que el origen extranjero de algunos de los fondos de inversión que intervienen en el mercado inmobiliario aún hace más difícil de entender la situación: «Y si, además, hablamos de fondos de otro país, ya es una perversión absurda«, afirma. Su conclusión es contundente: «Hay que hacer algo, porque se puede hacer«. Y Enric se moja, ya que insiste en que sí se pueden hacer cosas: «Se puede luchar. Si el Estado no hace nada —y un gobierno de derechas o de ultraderecha haría menos—, y si un gobierno socialdemócrata como el PSOE tampoco actúa, pues toca organizarse desde la base«, afirma.

Enric Auquer sorprende con un par de confesiones inesperadas | 3Cat

Ravalejar y un barrio que es mucho más que un decorado

La problemática de la vivienda no es, por tanto, un elemento anecdótico dentro de Ravalejar. La serie utiliza el conflicto alrededor de un restaurante del Raval para abordar cuestiones como la gentrificación, la especulación inmobiliaria y la transformación urbana. Enric Auquer conoce de cerca esta realidad. Él vive en el Gòtic, explica, y tiene familia cerca del restaurante donde transcurre buena parte de la historia.

Las calles y los vecinos no son simplemente un decorado para la ficción; sino que forman parte del escenario real en el que se desarrolla la historia: «Esta gente está ahí, es real«, señala el actor con unas declaraciones muy potentes y poco frecuentes en actores de su nivel.