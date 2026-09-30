Ferran Adrià ha dejado boquiabierto a David Broncano en una entrevista hilarante en La Revuelta. Era la primera vez que se sentaba en el sofá del programa y qué intervención… el cocinero ha generado un auténtico terremoto y no ha dejado margen de maniobra al presentador. De hecho, ha sido gracioso oírlo reconocer que estaba sufriendo porque no lo dejaba hablar y, mucho menos, hacerle preguntas.

La idea era que el chef promocionara el estreno de Gènesi, la serie de 3Cat sobre su vida y el auge de El Bulli que también llegará a Netflix el 20 de noviembre. Al final, sin embargo, ha llamado más la atención todo lo que ha comentado sobre su vida privada y las anécdotas que ha compartido con la audiencia.

¿Cuántas relaciones íntimas tiene cada mes Ferran Adrià?

La estrella de TVE no tenía ninguna esperanza cuando le hizo las preguntas clásicas, ya que tenía claro que lograría salirse con la suya para no dar ningún dato concreto. ¿Cuántas relaciones íntimas ha tenido el último mes? En lugar de dar un número concreto, optó por hacer otra pregunta a Broncano: «Yo te pregunto a ti, ¿qué son las cosas? Defíneme follar».

La entrevista más divertida de Ferran Adrià | TVE

Y el presentador, totalmente fuera de juego, no ha hecho más que reír: «No es fácil esta entrevista». Pero Ferran Adrià ha entrado un poco en el juego: «Mira, sabía que me lo preguntarías y pensé que podría compararme con alguien. He buscado cuál es el animal que tiene más relaciones cada día y es el león, que tiene unas 50. Pues… yo me comparo con el pingüino austral«.

Cuando han buscado cuántas veces mantiene relaciones este animal, todos han reído porque es de esos que solo mantiene relaciones en una estación al año. David Broncano ha aplaudido que haya salido con esta: «Las preguntas clásicas toreadas de manera más magistral«.

El cocinero y las orgías en Ibiza o Río de Janeiro

En otro momento de la entrevista, David Broncano se rió mucho cuando Ferran Adrià dejó caer que ha visto «muchas cosas» en Ibiza y Río de Janeiro. Él, que llegó a la isla pitiusa con solo 17 años, se habría encontrado cara a cara con un ambiente de fiesta muy salvaje: «Fui para allá de juerga y tengo que decirte que la Ibiza de ahora no tiene nada que ver con la de los 80… La gente no dormía. La Ibiza de ahora es un juego de niños«. Había fiestas locas y muchas orgías: «También, también… ¿Quién soy yo para mentirte? Ahora bien, una cosa es que haya sido fiestero y, otra, un follador».

Tampoco ha olvidado el viaje que hizo a Río de Janeiro, cuando aterrizó en medio de una fiesta «de los tigres y las panteras»: «Yo era un chico muy joven y recuerdo preguntarme qué demonios estaban haciendo». Y es que allí veía un lugar con luz oscura donde solo se distinguían «movimientos».

Un Ferran Adrià muy divertido, hablando muy rápidamente y protagonista de unos vídeos que han hecho mucha gracia.