TV3 ha acertado plenamente con la apuesta por Gènesi, la serie sobre Ferran Adrià y el fenómeno de El Bulli. Los telespectadores de la cadena están disfrutando con los capítulos de una ficción muy bien hecha, de nivel y con un elenco muy bien elegido. Este lunes, se han emitido el tercer y cuarto episodio con una recepción espectacular. Siempre es muy difícil mantener, y ya no digamos superar, las cifras de audiencia del estreno. Pues Miquel Fernández, Carlos Cuevas y compañía lo han logrado: vuelven a ser líderes del prime time y, ahora, con el 20,4% y 349.000 telespectadores de media.

El tercer capítulo ha sido el más visto de todos los cuatro -recordemos que el estreno obtuvo un 20,1%-, pero es que el cuarto ha mantenido mucha audiencia a pesar de haber comenzado más allá de las once de la noche. Con el 17% del share, han aguantado muy bien porque 238.000 personas estaban enganchadas detrás de la pantalla. Todos ellos han podido ver los primeros enfrentamientos entre Glòria y Lola, de la misma manera que han vibrado con el impulso de la revolución creativa que hacía Ferran Adrià. La incorporación a la cocina de su hermano Albert dará que hablar, así como las primeras envidias y tensiones que despierta el reconocimiento internacional del restaurante.

La serie sobre Ferran Adrià está obteniendo unos datos de audiencia buenísimos | 3Cat

La competencia, a mucha distancia de Gènesi

Solo quedan dos capítulos de Gènesi, una serie que como vemos está dando muchas satisfacciones a 3Cat y su departamento de Ficción. Y la buena noticia es que, en principio, el próximo lunes tendrán la misma competencia a la que superaron ayer. La Revuelta quedó en segunda posición con el 11,2% de la cuota de pantalla y 190.000 telespectadores de media. Y, el bronce, ha sido para un First Dates alocado que con el 7,7% vuelve a dejar en evidencia el programa de las hormigas de Pablo Motos. El Hormiguero no levanta cabeza en Cataluña y cae a la cuarta posición del ranking otra vez con un 6,5% de audiencia muy pobre.

La serie de Ferran Adrià, el contenido más visto en la plataforma 3Cat este septiembre

El Món ha podido saber, además, que las reproducciones de la serie a través de la plataforma han crecido un 7% respecto a la semana anterior y esta también es una cifra a aplaudir. Con el inicio de la temporada este septiembre, Gènesi se ha colocado como el más visto en el ranking de reproducciones por capítulo de la plataforma. De hecho, nos dicen que ha obtenido 97.000 reproducciones en solo cinco días desde el estreno.

El tercer y cuarto capítulo han obtenido una audiencia muy buena | 3Cat

En segunda posición, destaca Joc de cartes que ha comenzado la undécima temporada superando las 92.000 reproducciones por episodio y a punto de hacer efectivo el relevo de Marc Ribas por parte de Arnau París. Y, en tercer lugar, se sitúa un Com si fos ahir que sigue triunfando. La serie diaria, por su parte, obtiene cerca de 68.000 reproducciones por capítulo. También ha triunfado el documental La supervivent, con más de 54.000, o El suplement de Roger Escapa que registra cerca de 43.000 reproducciones a través de la plataforma.

Entre lo más visto del contenido de catálogo, un mes más lidera el universo Bola de drac con 442.747 reproducciones, seguido de ‘El cor de la ciutat, con 222.957; Merlí, que obtiene 188.600; Plats bruts con 180.749, y La Riera con 164.901. Habrá que ver qué dato obtiene el final de Gènesi, que llegará la próxima semana a TV3 con ganas de continuar con una curva ascendente que los debe tener muy contentos.