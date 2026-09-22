3Cat ha estrenado Génesis con mucho éxito, una buena noticia para la cadena al inicio de la nueva temporada televisiva. La serie sobre Ferran Adrià y la revolución en El Bulli era una de las grandes apuestas, con actores de primer nivel como Miquel Fernández, Ivan Massagué o Carlos Cuevas, así que había mucha expectación. Y esto se ha reflejado en la audiencia, un 20,1% de share muy bueno en los dos primeros capítulos que muestra que la gente tenía curiosidad. De hecho, el estreno en TV3 ha congregado a 350.000 personas de media al otro lado de la televisión. Y, si las sumamos con las del segundo, podemos decir que la producción ha llegado a más de 650.000 televidentes únicos. ¿Otro dato del que presumen? Que han liderado con más de 10 puntos sobre la segunda opción.

Mucha gente se ha interesado por esta gran producción a través de la televisión lineal, pero ha habido otros que han optado por verla sin anuncios en la plataforma digital. En este espacio, han acumulado cerca de 50.000 reproducciones y este dato la convierte en uno de los mejores estrenos de ficción. ¿Y en redes? Pues atención, porque los contenidos relacionados con la serie acumulan más de 4 millones de reproducciones.

El día del estreno, la audiencia catalana podía elegir entre ver Génesis en TV3 o la oferta de las otras cadenas. En segunda posición, ha quedado La Revuelta con el 7,9% que les ha dado José Mota. El programa de David Broncano se ha impuesto a El Hormiguero y de qué manera, ya que ha quedado relegado a la quinta posición con el 6,8%. Los resultados han estado muy ajustados, sí, pero ha quedado por delante la emisión de El Intermedio (7,1%) y el 7% de First Dates.

La serie de Ferran Adrià ha triunfado | TV3

Génesis se estrena en el Festival de San Sebastián con una gran ovación

Ayer mismo, Génesis también se ha estrenado con una «magnífica» acogida en el Festival de San Sebastián. La serie, inspirada en la revolución de Ferran Adrià y El Bulli, recupera los años en que el restaurante sacudió los cimientos de la alta cocina internacional. Ver al auténtico Ferran Adrià emocionado ha sido un placer, de la misma manera que escucharlo asegurar que todo lo que se cuenta de su restaurante es cierto «aunque parece imposible».

Ferran Adrià ha asistido al estreno de Génesis | 3Cat

Después de estrenarse en 3Cat, la producción tendrá recorrido fuera de Cataluña porque Netflix la distribuirá en España, Latinoamérica y los Estados Unidos. Una ficción que parece haber comenzado con muy buen pie y que confían en que siga aportándoles grandes alegrías.