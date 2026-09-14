Noticia bomba, y muy buena, para 3Cat. BBC Studios acaba de comprarles los derechos de adaptación de La gran cita, el dating show que presenta Dulceida, para distribuir, desarrollar y producir versiones del programa en diferentes países. El acuerdo supone un hito especialmente destacado para la industria audiovisual catalana, ya que nos dicen que esta es la primera vez que el grupo británico compra los derechos de un formato creado por una cadena de aquí y desarrollado originalmente en catalán.

El programa, ideado y producido por Incís TV para 3Cat, ahora tendrá la oportunidad de probar suerte fuera de Cataluña. Y esto pocos meses después de su estreno, ya que cabe recordar que La gran cita llegó a la plataforma el pasado 20 de abril. Que sería un formato exitoso se vio enseguida, ya que en pocas semanas se situó entre los estrenos más destacados.

El programa acumula más de 1,5 millones de reproducciones en el entorno digital de 3Cat y más de 20 millones de reproducciones en las redes sociales, ni más ni menos. De hecho, en menos de tres semanas, el dating había alcanzado 926.000 reproducciones y esta suponía una cifra que lo situaba entre los mejores estrenos de la historia de 3Cat solo por detrás de fenómenos como Bola de Drac, La casa nostra y Tor.

La gran cita tiene una buena acogida en 3Cat

Que ahora hayan comprado los derechos a un grupo mediático tan potente demuestra que la idea ha gustado y que ellos también creen que puede tener futuro y ser aún más explotada. Desde la cadena catalana, precisamente, esta semana comenzarán el rodaje de la segunda temporada y confían en que triunfe aún más que la primera. Ojalá escuchar a Dulceida hablando en inglés en esta versión inglesa, pero ellos podrán elegir quién ponen de presentadora.

BBC Studios quiere llevar La gran cita a todo el mundo

El interés internacional por el programa no es casual. Grandes productoras y distribuidoras de «más de diez territorios» se fijaron en La gran cita por su potencial fuera de Cataluña, especialmente por su propuesta «original» dentro del género de los realities. Finalmente, desde la cadena han apostado por BBC Studios, que será la encargada de trabajar en el desarrollo del formato y en sus posibles adaptaciones a diferentes territorios y audiencias.

Y el primer gran escaparate internacional ya tiene fecha, ya que La gran cita será uno de los cuatro formatos que BBC Studios presentará en Cannes en el marco del MIPCOM 2026 que es uno de los principales mercados mundiales de contenidos audiovisuales. El certamen comenzará el 12 de octubre y la compañía británica ha incluido el programa entre sus principales apuestas de la temporada, con una presentación ante profesionales de la industria internacional.

Un paso importante para 3Cat

La operación también refuerza la estrategia de 3Cat para llevar sus producciones más allá del mercado catalán. El acuerdo ha sido impulsado por el área de Negocio de la corporación y busca incrementar la comercialización internacional de sus contenidos, abrir nuevas vías de negocio y consolidarse como una creadora de formatos con capacidad para competir en la escena audiovisual internacional. Así, lo que comenzó como un original programa de citas en catalán presentado por Dulceida ahora se convertirá en un formato con vocación mundial.