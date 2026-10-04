Crackòvia será la gran novedad de 3Cat para este mes de octubre, un retorno muy inesperado que ha sorprendido a los televidentes de la cadena. Que hayan decidido recuperar este formato después de tantos años es una buenísima noticia que puede verse reflejada en una acogida brutal, ya que hará hablar mucho esta nueva vida de la sátira deportiva que llegará a la plataforma digital el próximo 26 de octubre.

Casi una década después de su final, el fútbol y todo lo que ocurre dentro y fuera del terreno de juego volverán a ser materia prima para el humor del programa. Se trata de una de las marcas más emblemáticas del humor de la casa, sin lugar a dudas, la que ahora se actualizará para conectar con una nueva realidad deportiva, social y mediática.

In Vitro, la serie más esperada de octubre en 3Cat

Si entramos en el terreno de la ficción, la serie más destacada de las próximas semanas tiene nombre propio y es In vitro. Será el 19 de octubre cuando podremos ver los primeros capítulos de esta serie protagonizada por David Verdaguer y Bruna Cusí, un proyecto que se adentrará en los dilemas emocionales, sociales y científicos vinculados a la reproducción asistida.

Aquí, combinarán drama y humor con una mirada contemporánea sobre los nuevos modelos familiares, el deseo de maternidad y los límites entre la ciencia y la empatía. Su estreno se hará simultáneamente en TV3 y la plataforma, justamente el día en que se proyectarán los dos primeros capítulos en la inauguración del Festival Serielizados.

In vitro, la nueva serie de TV3

Este octubre, además, veremos la segunda temporada de Dones en lluita. Después del avance de la segunda temporada con el capítulo dedicado a Palestina, la serie documental con Txell Feixas Torras vuelve con cuatro nuevas historias de resistencia, activismo y superación. Y para los fans de la cultura, más allá de la cuarta temporada del Nervi de Clara Molins, atención a una novedad. Nos referimos a Diari d’un/a actor/actriu, una serie documental que se adentrará en la parte más íntima de cinco grandes intérpretes catalanes las horas previas a una función. Eduard Fernández, Oriol Pla, Carlos Cuevas, Elisabet Casanovas y Anna Lizaran tendrán un capítulo póstumo con material inédito.

Y, a finales de mes, Justo Molinero protagonizará lo que será el documental de este octubre. El 27 de octubre, en Nits sense ficció, hablarán de una figura que ha construido un imperio mediático desde los márgenes. Radio TeleTaxi se convirtió en un fenómeno de masas capaz de movilizar millones de personas, llenar recintos y convertir a su fundador en uno de los comunicadores más influyentes del país. Con acceso íntimo al protagonista y a quienes han formado parte de su universo, esta serie, que se emitirá en formato de largometraje documental para retratar al hombre detrás del mito y el legado de un personaje que transformó para siempre la comunicación popular en Cataluña.

Justo Molinero, protagonista del documental más destacado del mes en 3Cat

El InfoK se renueva y se estrena la cuarta temporada de Fang!

Los televidentes más pequeños de la casa también tienen novedades, ya que acaban de confirmar que el InfoK se renovará en el 25º aniversario de su estreno. El informativo infantil de referencia del Super3 inicia una nueva etapa, de lunes a jueves a las 20 horas, con la dirección y presentación de Núria Vilanova. Además, el 1 de octubre ha llegado la cuarta temporada de Fang!, el concurso de lengua del canal infantil. En esta ocasión, presenta un cambio de formato y más participación para que cerca de 2.000 niños de 5º de primaria de más de 70 escuelas de todo el país se la jueguen por el catalán durante todo el curso.

Y los fans del anime están de enhorabuena, ahora que han confirmado desde 3Cat que este será un otoño pirata. El 23 de octubre se estrenarán en el Super3 y en la plataforma nuevos capítulos de One Piece correspondientes al arco de Dressrosa que nunca habían sido doblados al catalán aún. Y, un poco antes, el 7 de octubre será el turno de nuevos episodios de Capità Tsubasa. Campions, por primera vez doblados en catalán.

Más anime en el Super 3 y la plataforma 3Cat

Y, si hablamos de deportes, no podemos obviar que tendremos un mes lleno de baloncesto. Habrá un montón de transmisiones de los equipos de baloncesto catalanes, en una clara apuesta por el deporte de casa. Nunca el baloncesto catalán había tenido tanta presencia en Europa: la FIBA Europe Cup, la Basketball Champions League y la EuroCup tendrán participación catalana y la cadena ofrecerá partidos en TV3, Esport3 y la plataforma 3Cat. Como la temporada pasada, también se podrán ver partidos de la Liga Endesa: 14 transmisiones de baloncesto catalán. Catalunya Ràdio ofrecerá los partidos de la Euroliga en exclusiva digital en la app y hará el seguimiento por antena de los partidos de Liga que coincidan con el horario del Tot gira.