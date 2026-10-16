Helena García Melero ha vuelto a protagonizar un momento televisivo de esos que solo puede protagonizar ella. La presentadora había comenzado el Tot es mou «muy angustiada«, pero los televidentes no lo supieron hasta un par de horas después. Profesional como siempre, no había dicho nada del gran problema que arrastraba en esa mañana de jueves. La sorpresa llegó cuando tuvo que tomar una llamada personal en directo: «Perdonen, perdonen«. A su lado, Empar Moliner explicó a la audiencia qué estaba pasando después de unos segundos de incertidumbre: «Expliquemos lo que ha pasado, que esto es la vida. Melero había perdido a su perra y acaban de encontrarla«.

Visiblemente emocionada, Helena García Melero casi estalló en lágrimas mientras levantaba los brazos contenta y agradeciendo al veterinario entre suspiros de alivio: «Estaba muy angustiada y quiero pedir disculpas porque no me había pasado nunca, pero vi que me estaban llamando del veterinario y sentía que debía tomar esa llamada. No podía dejarlo pasar». La perrita se llama Lola, una pequeña Schnauzer a la que quiere muchísimo: «La tenemos, la tenemos… Buah buah buah«, decía sin parar.

¿Y qué había pasado? La perra se había hecho una herida en el cuello, así que justamente ese día iba sin el collar donde tiene el dispositivo GPS que marca su localización. No es la primera vez que se escapa, por lo que parece: «Esta mañana, cuando le hemos dado la galleta, ha cogido y ha salido corriendo. Ahora la han encontrado y han llamado a la clínica veterinaria«. «Gracias, disculpen audiencia por esta interrupción personal que nunca hago en la vida. Pero es que necesitaba tomar esa llamada y no sabía qué hacer», dijo dirigiéndose a la audiencia antes de pedir a todos que tengan a los animales con el chip puesto para casos como este. «Ahora, punto y aparte. Muchas gracias. Cambiemos de tema y hablemos de Felipe VI«, intentó decir mientras los demás aplaudían ese momento digno «de historia de la tele«.

El momento en que le han confirmado que han encontrado la perrita | TV3

Helena García Melero se ha llevado un buen susto, pero con un final feliz | TV3

Los televidentes reaccionan al momento viral de Helena García Melero

3Cat ha compartido el clip del momento a través de las redes sociales y, como era de esperar, muchos han aplaudido la espontaneidad y naturalidad de una de las presentadoras más queridas de la casa. Todos coinciden en destacar que Helena García Melero es «genial«, que ha sido un «gran momento» y que es de agradecer que hubiera trabajado como siempre hasta ese momento: «Es una gran profesional, ha hecho su trabajo genial como siempre y con este sufrimiento».

Ella se sentía mal por interrumpir el programa por un tema personal, pero todos le han mostrado su apoyo: «Los que tenemos animales, lo entendemos» o «Los que amamos a nuestros animales te entendemos» son dos de los muchos mensajes que ha habido en esta línea. «Las prioridades son las prioridades«, destaca otro usuario. Con todo, otro vídeo viral de Helena García Melero que ha gustado mucho.