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Helena García Melero interromp el directe amb una trucada personal molt emotiva 
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/10/2026 14:13

Helena García Melero ha tornat a protagonitzar un moment televisiu d’aquells que només pot protagonitzar ella. La presentadora havia començat el Tot es mouangoixadíssima“, però els teleespectadors no ho han sabut fins un parell d’hores després. Professional com sempre, no havia dit res del gran problema que arrossegava en aquest matí de dijous. La sorpresa ha arribat quan ha hagut d’agafar una trucada personal en directe: “Perdoneu, perdoneu“. Al seu costat, Empar Moliner ha explicat a l’audiència què estava passant després d’uns segons d’incertesa: “Expliquem el que ha passat, que això és la vida. La Melero havia perdut la seva gossa i l’acaben de trobar“.

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Visiblement emocionada, Helena García Melero gairebé esclata en llàgrimes mentre aixecava els braços contenta i donant les gràcies al veterinari entre esbufecs d’alleugeriment: “Estava angoixadíssima i vull demanar disculpes perquè no m’havia passat mai, però he vist que m’estaven trucant del veterinari i sentia que havia d’agafar aquesta trucada. No podia deixar-ho passar”. La gosseta es diu Lola, una petita Schnauzer a qui estima moltíssim: “La tenim, la tenim… Bua bua bua“, anava dient sense parar.

I què havia passat? La gossa s’havia fet una ferida al coll, així que justament aquell dia anava sense el collar on té el dispositiu GPS que marca la seva localització. No és la primera vegada que s’escapa, pel que sembla: “Aquest matí, quan li hem donat la galeta, ha agafat i ha marxat corrents. Ara l’han trobada i han trucat a la clínica veterinària“. “Gràcies, disculpeu audiència per aquesta interrupció personal que mai faig a la vida. Però és que necessitava agafar aquesta trucada i no sabia què fer”, ha dit dirigint-se a l’audiència abans de demanar tothom que tinguin els animals amb el xip posat per casos com aquest. “Ara, punt i a part. Moltes gràcies. Canviem de tema i parlem de Felip VI“, ha intentat dir mentre els altres aplaudien aquell moment digne “d’història de la tele“.

El moment en què li han confirmat que han trobat la gosseta - TV3
El moment en què li han confirmat que han trobat la gosseta | TV3
Helena García Melero s'ha endut un bon ensurt, però amb final feliç - TV3
Helena García Melero s’ha endut un bon ensurt, però amb final feliç | TV3

Els teleespectadors reaccionen al moment viral d’Helena García Melero

3Cat ha compartit el clip del moment a través de les xarxes socials i, com era d’esperar, molts han aplaudit l’espontaneïtat i naturalitat d’una de les presentadores més estimades de la casa. Tots coincideixen a destacar que Helena García Melero és “genial“, que ha estat un “gran moment” i que és d’agrair que hagués treballat com sempre fins a aquell moment: “És una gran professional, ha fet la seva feina genial com sempre i amb aquest patiment”.

Ella se sentia malament d’interrompre el programa per un tema personal, però tots li han mostrat el seu suport: “Els qui tenim animals, ho entenem” o “Els qui estimem els nostres animals t’entenem” són dos dels molts missatges que hi ha hagut en aquesta línia. “Les prioritats són les prioritats“, destaca un altre usuari. Amb tot, un altre vídeo viral d’Helena García Melero que ha agradat molt.

Helena Garcia Melero TV3

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