Trucada hilarant a TV3 amb la mare de l’Helena Garcia Melero

Helena Garcia Melero i la seva mare formen un tàndem molt estimat a TV3. La Rosa va trucar en directe fa avui 10 anys i aquella connexió va fer moltíssima gràcia als teleespectadors, que encara recorden la cara de sorpresa de la presentadora en sentir la veu de la seva mare a l’altra banda quan preguntava com s’arrebossen unes croquetes: “Quan he detectat qui era… Mare, ja n’hi ha prou. Això és molt fort. Mare ni he sentit la teva pregunta”, deia amb la cara totalment desencaixada.

La trucada a la qual feu referència, @ModernetdeMerda @GentdeMerda @mespasacardenas, va tenir lloc durant “Els matins” de l’1 de febrer del 2013, quan Abel Mariné, professor emèrit de Nutrició i Bromatologia de la UB, responia a dubtes culinaris dels telespectadors. Solucionat! pic.twitter.com/nMeMZ4vdte — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) February 27, 2020

La mare d’Helena Garcia Melero repeteix la trucada per intentar resoldre el dubte sobre les croquetes

Quina millor manera de commemorar l’efemèride que repetir-ho? Aquest migdia, el Tot es mou ha tornat a agafar-li el telèfon, el que ha derivat en un moment que ha agradat molt: “Bon dia i bona hora, un moment… No pot ser. De veritat!“, deia l’Helena en reconèixer la veu de la mare. Amb cara de circumstància, la periodista es creuava de veus i es quedava amb la boca oberta en veure-la explicar la recepta de les seves croquetes a la cuinera: “Avui perquè me n’he anat al jardí heu aprofitat per trucar la meva mare, no?”, deia. La qüestió és que havien passat 10 anys des d’aquell moment i encara ningú no li ha resolt la preguntava.

🔴 La mare de l’Helena torna a trucar 10 anys després a veure si la Maria Nicolau (@MAlbercocs) li resol el dubte de com hem de congelar les croquetes.#TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/aXYZOF1eSP pic.twitter.com/WCzo3Z2icj — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) February 1, 2023

“Gràcies, Rosa Maria de Barcelona. Moltes gràcies per haver-me fet anar fora al jardí a buscar les tòfones i, per fi, ha quedat resolt el dubte de com hem de congelar les croquetes! Visca! Fins demà i adéu, mare”, deia com a comiat del programa. Els teleespectadors han embogit i han aplaudit molt l’ocurrència de l’espai de TV3, que ha tornat a viure un moment divertit i còmplice en el que han aprofitat la innocència de la presentadora per fer broma i organitzar una sorpresa que sempre fa gràcia.