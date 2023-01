Manel Vidal, fora del ‘Zona Franca’ de TV3 per un gag sobre el PSC i una esvàstica

L’humorista Manel Vidal ha estat acomiadat del programa Zona Franca per un gag en el qual relaciona el PSC amb el nazisme. TV3 i al productora Atomi Beat Media, han arribat a un acord perquè l’humorista no torni a aparèixer al programa després de la polèmica broma. Fins ara, Vidal tenia una secció al late night, que torna al centre de la polèmica, en la qual fingeix rebre missatges de veu de l’audiència amb dubtes i preguntes importants.

Sembla que @tv3cat no vol que veiem aquest video. Doncs el compartirem.

Tot el suport a @massanagranaire pic.twitter.com/490lrfFNfH — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) January 26, 2023

Preguntat per les negociacions dels pressupostos catalans, Vidal explica els típics eixos ideològics esquerra-dreta i llibertari-autoritari. Primer fa broma amb en Joel Díaz sobre on s’ubiquen ells –a l’esquerra autoritària– i després comenta que un “progre espanyolista votant del PSC” s’ubica no en un extrem del clàssic quadrat, sinó a la punta dreta d’una esvàstica, és a dir, extrema dreta autoritària.

L’origen de la polèmica ni tan sols és un gag original, sinó que es tracta d’un mem molt recurrent a les xarxes, com demostra aquesta piulada de l’abril del 2022 que fa escarni de Twitter quan es “parla d’impostos i tauromàquia” amb la mateixa imatge. “L’única diferència entre el PSC i Junts és que el PSC podria posar a la presó els de Junts“, diu en el mateix segment.

Cierto sector de Twitter cuando no se habla de impuestos y tauromaquia es como: https://t.co/UeY5VqgmIH pic.twitter.com/s0P361BGH4 — omar (@alcepulcro1) April 25, 2022

El ‘Zona Franca’ perd un patrocini pel seu icònic “puta nit i bona Espanya”

Últimament el Zona Franca no guanya per disgustos. Aquesta mateixa setmana ha perdut un patrocini després d’una campanya de boicot de l’espanyolisme a les xarxes, que ha pressionat el grup Heineken perquè es retirés del programa perquè cada nit comença amb un icònic “puta nit i bona Espanya”. Fins i tot l’eurodiputat de Cs Jordi Cañas i mitjans com El Triangle, El Catalán o e-notícies s’han sumat a la campanya.

El Zona Franca ha hagut de retirar un programa per una broma sobre sexe amb menors; ha rebut un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que el salva per la mínima per uns comentaris cobre els camps de concentració; ha perdut el patrocini de Cerveza El Águila i un col·laborador ha hagut de plegar. I això que només porten quatre mesos en antena.