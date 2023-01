Jair Domínguez critica el poder del PSC per “petar-se” el ‘Zona Franca’ de TV3

El guionista i humorista Jair Domínguez ha denunciat el poder que té el PSC a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per “petar-se un programa sencer sense moure un dit”. TV3 pràcticament ha certificat la mort del Zona Franca amb l’acomiadament de Manel Vidal, un dels col·laboradors del late night, i l’intent de vigilar de prop el seu presentador, Joel Díaz, a qui la cadena volia obligar a deixar de dir “Puta nit i bona Espanya”.

El pas de Jair Domínguez pel Zona Franca també va ser accidentat. A principis de desembre va ser entrevistat al programa com a substitut d’una convidada que va fallar a última hora. L’entrevista va ser editada a posteriori i va acabar de manera sobtada quan l’humorista va recordar una denúncia que va rebre per una broma sobre el rei espanyol emèrit. “Encara tinc el retrat de Joan Carles a casa tacat de sang”, va dir Domínguez. Després, tall en sec i salt a un altre segment del programa.

L’acomiadament de Manel Vidal precipita la fi del ‘Zona Franca’

Aquest dilluns Joel Díaz va anunciar que marxa del Zona Franca per les ingerències de la direcció de TV3, que en tot moment ha negat pressions de cap partit. “El PSC ha aconseguit petar-se un programa sencer sense moure un dit mentre que VOX ens ha fet anar a declarar quatre o cinc vegades i no han aconseguit res”, ha etzibat l’humorista, que actualment col·labora a l’Està Passant de TV3 i presenta el programa El búnquer de Catalunya Ràdio. “Això hauria de fer-vos veure qui és l’autèntic enemic”.

Les paraules de Joel Díaz no deixaven gaire marge a la interpretació. “A partir d’avui mateix, deixaré de presentar el Zona Franca“, va dir. “Plego arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d’apartar del programa el Manel Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s’ha pres i comunicat”.

Després de la renúncia del presentador, Magí García (Modgi), amic de Díaz i de Manel Vidal i company de Domínguez a l’Està Passant, va anunciar que també deixava la feina de guionista del programa. L’humorista Tomás Fuentes ha explicat aquest matí que no pensava tornar a col·laborar amb el late night si finalment TV3 decidia mantenir-lo en antena. La cadena ha comunicat que suspèn durant uns dies l’emissió del programa mentre estudia si continua o no.