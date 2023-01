Joel Díaz plega del ‘Zona Franca’ i carrega contra la direcció de TV3

Joel Díaz ha anunciat que abandona el programa Zona Franca arran de l’acomiadament de l’humorista Manel Vidal per un gag sobre el PSC i una esvàstica. El presentador ha explicat a Twitter que considera “injusta i inacceptable” la decisió que va prendre la direcció de TV3, que també va anunciar que el late night deixaria d’utilitzar la frase “Puta nit i bona Espanya” per obrir cada programa perquè considerava que la broma ja havia tingut el seu “recorregut”.

A partir d'avui mateix, deixaré de presentar el @ZonaFrancaTV3. Plego arran de la decisió presa per la direcció de @Tv3 d'apartar del programa el Manel Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat. — Joel Díaz (@joeldiazbrah) January 30, 2023

“Plego arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d’apartar del programa el Manel Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s’ha pres i comunicat”, ha dit. Amb tot, Díaz ha desitjat molta sort a l’equip del programa i ha desitjat que la cadena trobi la manera de poder continuar amb el programa.

TV3 respecta la decisió de Díaz i el Zona Franca es deixa d’emetre

La direcció de TV3 ha lamentat la decisió de Díaz i ha avançat que el programa “no s’emetrà durant els propers dies”, tot i que la cadena “estudiarà la continuïtat” perquè “continua compromesa amb els continguts d’humor en aquesta franja nocturna, que volen arribar a nous públics i, especialment, a l’audiència jove”. L’humorista continuara vinculat al programa “L’última hora del matí de Catalunya Ràdio”.

El director de TV3, Sígfrid Gras, va defensar divendres l’acomiadament de Manel Vidal perquè el seu gag sobre el PSC i l’esvàstica traspassava tots els “límits”. En una ronda d’entrevistes per diverses ràdios, Gras també va assegurar que el “Puta nit i bona Espanya” que Joel Díaz feia servir per obrir cada programa també tenia els dies comptats i va anunciar canvis per aquesta mateixa setmana. “Internament ningú ens ha demanat que canviem el ‘Puta nit i bona Espanya’ de l’inici del programa, però és una broma que ja ha fet el seu recorregut; hi haurà canvis”, va dir.