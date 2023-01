TV3 anuncia la fi del “Puta nit i bona Espanya” després d’acomiadar Manel Vidal

El director de TV3, Sígfrid Gras, ha defensat l’acomiadament de Manel Vidal com a col·laborador del programa Zona Franca perquè el seu gag sobre el PSC i el nazisme va traspassar tots els “límits” de l’humor. En diverses entrevistes radiofòniques, Gras ha justificat la decisió i ha avançat que el presentador del late night, Joel Díaz, deixarà de fer servir la frase “Puta nit i bona Espanya” per obrir el programa perquè considera que “ha esgotat el seu recorregut”.

Sembla que @tv3cat no vol que veiem aquest video. Doncs el compartirem.

Tot el suport a @massanagranaire pic.twitter.com/490lrfFNfH — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) January 26, 2023

“Internament ningú ens ha demanat que canviem el ‘Puta nit i bona Espanya’ de l’inici del programa, però és una broma que ja ha fet el seu recorregut; hi haurà canvis”, ha dit a RAC1. De fet, el directiu ha assegurat que a partir de la setmana que ve ja es veuran els primers canvis al Zona Franca i ha defensat que cap dirigent del PSC ha trucat a la televisió per reclamar el cap de Manel Vidal.

L’humorista Manel Vidal no tornarà al ‘Zona Franca’ de TV3 / CCMA

L’acomiadament de Vidal es va pactar amb la productora

Gras ha assegurat que l’acomiadament de Manel Vidal va ser “una determinació presa per TV3 conjuntament amb la productora del programa. Nosaltres els ho vam comunicar i ells hi van estar d’acord”, ha assegurat. El director de la cadena ha insistit que el gag de Vidal “no s’adequa als continguts d’una televisió pública” i ha avisat als responsables del programa que si volen continuar en antena incidents com aquest “no es poden repetir”.

“Amb el Zona Franca buscàvem un canvi generacional i érem conscients que era una aposta que tenia riscos”, ha reconegut. Gras ha explicat que quan va apostar per Joel Díaz ja sabien qui “fitxaven”, però ha recordat que ells també “sabien on anaven” i que “TV3 no és La Sotana”. El director de TV3 ha afirmat que “revisen tots els guions” amb la productora del programa, però que el gràfic no constava al guió i que, per tant, el van veure “en antena” i sense poder rectificar.