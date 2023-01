TV3 estrena ‘Bojos per Molière’: bona audiència i primeres reaccions

TV3 ha estrenat aquest dilluns Bojos per Molière, una de les apostes de la cadena pel que fa a les sèries pròpies. Han venut el 2023 com el gran any de la ficció, el que demostra l’augment pressupostari que han fet en aquest sentit. Aquesta és una de les propostes més ambicioses, tenint en compte que hi té al darrere el creador de Merlí i una de les seves estrelles, Elisabet Casanovas. Per tal de cridar l’atenció dels teleespectadors més joves, han escollit sis estudiants de l’Institut del Teatre de Barcelona com a protagonistes. En aquestes primeres escenes, s’han pogut conèixer les històries individuals de cadascun d’ells. Les famílies els donen suport en aquest intent de provar sort en el món interpretatiu? Tenen parella? S’hi portaran bé?

🔴 "Heu de tenir fe"



Els aspirants ja han acabat les proves de selecció. Aviat coneixerem els escollits i qui en queda fora.



Segueix l'estrena de #Molièretv3



👉 https://t.co/QW2Ub29nys pic.twitter.com/AfSjfm6ujC — TV3.cat (@tv3cat) January 30, 2023

🔴 Això ja està en marxa, però queda molt per millorar…



Què us han semblat els primers episodis de #Molièretv3



👉 https://t.co/8JheobwtfL pic.twitter.com/I1JBW6vSYp — TV3.cat (@tv3cat) January 30, 2023

Com és habitual, el primer capítol ha estat introductori i ha servit bàsicament per presentar els personatges. La cadena va decidir posposar l’estrena una setmana per tal de poder emetre el segon capítol a continuació, una aposta que creien que els ajudarien a mantenir tothom enganxat a la pantalla i a generar més curiositat perquè ha estat en aquests darrers minuts quan la història ha començat a avançar.

Una estrena sempre genera molta curiositat i això es veu reflectit en l’audiència. TV3 aplaudeix els resultats que ha aconseguit gràcies a Bojos per Molière, un homenatge al teatre i a finals dels anys 90 que ha acaparat un bon 15,7% de quota de pantalla. La sèrie va tenir una audiència acumulada de 641.000 teleespectadors, el que va convertir la proposta en líder de la franja per davant de La isla de las tentaciones. En el pas al segon capítol van perdre 71.000 persones, però de tota manera va obtenir bons resultats.

AVANÇAMENT AUDIÈNCIES | #TV3, líder sense rival, a 6,1 punts de la segona!



📺641.000 espectadors van connectar amb "Bojos per Molière", que va liderar la franja#audiènciesTV3 #lídersTV3 pic.twitter.com/b0Jgrc9xpD — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) January 31, 2023

Què diuen els teleespectadors de l’estrena de Bojos per Molière?

Més enllà de l’audiència, que per descomptat que és important, també és destacable llegir quina és l’opinió dels teleespectadors. Què s’ha escrit a Twitter després de l’emissió dels dos primers capítols d’aquesta nova sèrie? Alguns han aplaudit que el director hagi utilitzat un concepte narratiu “sorprenent” en convertir la sèrie en part d’una obra de teatre i no a la inversa. Molts consideren que l’inici ha estat “lent i fluix”, però això no impedeix que els hagin agradat detalls com les picades d’ullet a l’època en la que està ambientada: “Genial els detalls del 97 com Nissaga o Aqua“. La gent confia que la sèrie “vagi agafant ritme” i confien que millori la trama, la que de moment veuen “previsible”.

He pogut veure el primer capítol de #MolièreTV3 i estic completament in.



Té vicis de Merlí, a la fi comparteixen creador, dop, productora… però el concepte narratiu que utilitza l'Hèctor Lozano m'ha sorprès i m'ha deixat amb ganes de més



pic.twitter.com/TM3arUE5DC — Marc Gabernet (@marcgabernet) January 25, 2023

Ha començat fluix però m’agradat molt! Genial els detalls del 97 com Nissaga o Aqua 👏🏼👏🏼👏🏼 — Espieta (@espietaa) January 30, 2023

Molt caòtic, una mica lent i molts personatges de cop que no acaben d'atrapar. Esperem que agafi ritme #Molieretv3 — ginesta (@ginesta12) January 30, 2023

aquesta trama bastant previsible, no? ja veurem #MolièreTV3 — ivet✨ (@ivetrb) January 30, 2023

Algunes persones han considerat que els actors estaven una mica forçats en aquestes primeres escenes: “El guió ens ha semblat forçat i els actors no se’l creuen, la trama lenta. Aspecte molt amateur en comparació a altres sèries, no sé si era l’aspecte buscat”, “Sobreactuen perquè interpreten aprenents d’actors i actrius que sobreactuen o com va això?”. No obstant això, també hi ha hagut aplaudiments a la sèrie i a l’elecció dels actors.

Volíem donar-li una nova oportunitat a les series catalanes però el guió ens ha semblat forçat i que els actors no se'l creien, la trama lenta. Aspecte molt amateur en comparació a altres series, no sé si era l'aspecte buscat?. No hem pogut acabar el capítol… — Laia Baeza (@Loria734) January 30, 2023

Sobreactuen perquè interpreten aprenents d'actors i actrius que sobreactuen o com va això? #Molièretv3 — JRoca_Font #Insubmissió (@Dallonses) January 30, 2023

Finalment, també cal destacar que hi ha hagut crítiques a la introducció del castellà: “Molière comença amb personatges que no normalitzen el bilingüisme. Hi ha una castellanoparlant, la Rosario, i el protagonista li parla en castellà sense fer-ho en català. Exemples de disglòssia a la televisió pública que ha de preservar i potenciar el català”.

El #MolièreTV3 ja comença amb personatges que no normalitzen el bilingüisme. Hi ha un castellanoparlant (la Rosario) i el protagonista ja li parla en castellà, sense fer un @mantincelcatala?

Exemples de diglòssia a la televisió pública que ha de preservar i potenciar el català. — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) January 30, 2023

Encara és aviat, així que caldrà esperar per veure si l’audiència es manté, baixa o s’incrementa després d’una bona estrena que ha fet bons números i ha fet parlar.