Més sèries a TV3: vuit de pròpies, ‘Borgen’ i una ‘Stranger things’ catalana

TV3 apostarà per les sèries en català aquest 2023. La cadena ha multiplicat per tres la inversió en producció pròpia i en l’adquisició de sèries alienes, el que suposa una despesa de 6,7 milions d’euros per poder arribar a molta més gent a través de la ficció. La CCMA considera que és “necessari i imprescindible” canviar de xip i destinar molts més diners i esforços en crear sèries pròpies que els converteixin en una plataforma d’entreteniment de referència. Aquest serà un salt qualitatiu i de volum que no havien pogut tenir fins ara i del que en tenen ganes.

Aquest migdia han presentat el pla estratègic que han ideat per poder fer una aposta més ferma cap aquest tipus de contingut, el que creuen que és el que demana el públic. Rosa Romà, la directora de la CCMA, ha explicat que al llarg de l’any emetran vuit sèries pròpies en català i vint-i-dues més de coproduïdes amb altres plataformes. Un total de 30 propostes que només seran el principi, esperen, d’un catàleg que ampliaran amb onze títols més que estan previstos per al 2024. Serà llavors quan hi hagi el salt exponencial en matèria de ficció, amb un pressupost que tornarà a multiplicar-se per tres fins a arribar als 11,4 milions d’euros.

Vuit sèries pròpies amb ‘Bojos per Molière’ i ‘Cites Barcelona’ com a grans apostes

TV3 emetrà vuit sèries pròpies aquest 2023, però en són cinc les grans apostes. La primera, Bojos per Molière. S’estrenarà el pròxim 23 de gener i té al capdavant el director de Merlí. Ambientada a finals dels anys 90, estarà dirigida especialment als joves i protagonitzada per Elisabet Casanovas, Ferran Rull i Alejandro Bordanove. Un grup de nois i noies entre 18 i 25 anys explicaran les seves aventures mentre estudien Art Dramàtic a l’Institut de Teatre de Barcelona.

TV3 aposta per Bojos per Molière | CCMA

Cites Barcelona recupera l’esperit de la sèrie original en una revisió moderna feta en col·laboració amb Amazon Prime. Seran sis capítols de 40 minuts en què diverses parelles es trobaran cara a cara després de conèixer-se a través d’internet. El càsting és molt català amb Aina Clotet, Carlos Cuevas i Laia Costa, però també tindran grans noms de la televisió espanyola com Carmen Marchi o Belén Cuesta. En aquest cas, començarà a emetre’s en el segon trimestre del 2023.

La mirada de Fiona, per la seva banda, vol apropar-se als teleespectadors més joves de la mà de la Mireia Oriol. L’actriu interpreta una noia amb una relació molt tempestuosa amb la mare, amb qui no vol conviure-hi. Per tal de poder dormir fora de casa, cada nit la passa amb un amant diferent. Una història explicada des de la comèdia i el drama.

TV3 també incorpora Els hereus de la terra, la continuació de l’exitosa sèrie La catedral del mar. En aquest cas, col·laboraran amb Netflix i Antena 3 amb l’esperança de tornar a enganxar tantíssims teleespectadors com en aquella ocasió.

Mòpies és la sèrie més ambiciosa de totes les col·laboracions que han fet enguany amb IB3. La televisió balear proposa una ficció de gènere fantàstic que han titllat d’una mena de Stranger Things a la catalana. Serà en balear, una decisió que han defensat: “Es mantindrà la seva llengua perquè és una manera de donar riquesa a tots els dialectes”. Es podrà veure a partir del mes de febrer.

‘Borgen’, la més coneguda de les grans produccions que doblaran al català

Pel que fa als grans títols de producció aliena, cal destacar la incorporació de l’exitosa Borgen. Per primera vegada s’explicaran els problemes polítics de la primera ministra danesa en català, un drama dividit en trenta-vuit capítols que s’emetrà pròximament i que esperen que sigui tot un èxit: “L’atractiu d’aquest títol és poder emetre una sèrie de tanta qualitat de manera gratuïta i doblada al català. N’estem orgullosos i creiem que és tot un èxit”, ha destacat el cap de Ficció i Cinema de TV3, Oriol Sala-Patau.

TV3, l’única plataforma que pot apostar realment per la producció de sèries en català

“En una situació de retrocés de la llengua, només TV3 pot fer una gran aposta perquè hi hagi sèries de qualitat en català. Tindrem sèries pròpies i també grans produccions que hem fet en tàndem amb plataformes internacionals. Volem produir i emetre contingut en català i, per tal de poder oferir qualitat, necessitem fer-nos còmplices d’altres plataformes que ens permeten tenir més productes per menys diners. Mai no havíem tingut un catàleg tan ampli, el que anirem subministrant al llarg de l’any”, ha dit la presidenta de la CCMA.

Sigfrid Gras, director de TV3, ha destacat que senten la responsabilitat de ser els impulsors de la ficció en català: “Les sèries en català les fem nosaltres o no les farà ningú. Col·laborarem amb altres plataformes per portar el català al món i perquè és l’única manera de poder col·laborar en grans produccions. Abans un capítol de Merlí tenia un cost de 200.000 €, mentre que un de la nova versió de Movistar costa més de mig milió d’euros. És per això que volem col·laborar amb altres broadcasters catalans. Ens hem obert a totes les formes de producció per poder anar jugant depenent del producte”.

TV3 aposta per les sèries de producció pròpia | CCMA

TV3 a la carta millorarà a finals d’any per millorar l’experiència de l’usuari

El canvi de tendència és clar, tenint en compte que l’any passat de pròpies només van emetre Cucut i una sèrie en col·laboració amb IB3, mentre que d’externes en tenien vuit. Ara, el total serà de 30. Combinaran diferents models de producció, tot per poder oferir als teleespectadors sèries que puguin consumir setmanalment per antena però també digitalment en un TV3 a la carta que han anunciat que milloraran a finals d’any: “El consum s’està traslladant a les plataformes digitals i necessitem posar totes les ficcions a disposició de l’usuari on i quan ho vulgui consumir. Estem en procés de millora de les eines que tenim perquè sabem que hem de disposar d’una plataforma millor en la que l’experiència sigui millor i sigui més fàcil i còmode accedir-hi”, ha afegit Cristina Villà, la directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital.

Encara estan acabant de perfilar les polítiques d’estrena pel que fa a les sèries que han comprat amb altres plataformes. En el cas de Cites Barcelona, per exemple, serà TV3 qui emeti els dos primers capítols abans que pugui veure’s a través de Prime Video. En altres casos, però, passarà a la inversa.