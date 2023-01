Xavi Coral demana més naturalitat en els informatius: “Semblàvem robots”

Xavi Coral no acostuma a concedir entrevistes, per la qual cosa ha agradat tant veure’l sincerar-se en el pòdcast d’Adrià Giner Última copa. El presentador és una de les cares més conegudes de TV3, però no se saben moltes coses de la seva vida privada. Què ha explicat en aquesta conversa? Primer de tot, ha volgut reivindicar que és de Terrassa i sempre presumirà de ser-ho: “Soc activista de Terrassa perquè estic encantat de viure aquí i m’encanta aquesta ciutat, que està molt a prop de Barcelona i això et permet gaudir de les coses bones que tenen mentre t’estalvies les més dolentes. Som uns privilegiats”.

El periodista ha reconegut que té una personalitat doble, el Xavi Coral que veu la gent per televisió des de fa 25 anys i el Xavi Coral íntim: “Quan surts a televisió sempre sobreactues una mica, però quan passen els temps et sents més còmode en el paper i et vas deixant anar. Crec que ara, segurament, el Xavi presentador ja no és tan diferent del Xavi no presentador“. En tots dos casos, però, deixa clar que és una persona que intenta passar-s’ho bé a la vida per sobre de tot.

Xavi Coral reflexiona sobre el paper dels telenotícies | Youtube

Ell ha fet de presentador de magazín i també al Telenotícies, dos papers que demanen una actitud diferent: “És cert, però, que en els últims temps hem demanat poder tenir una mica més de llibertat al TN perquè sinó, semblàvem robots. L’actualitat és dura i has d’explicar-la seriosament, però hi ha moments puntuals en els que ens podem deixar portar una mica per poder connectar una mica més amb l’audiència. Que vegi que som persones normals que també fem bromes i tenim bona relació entre nosaltres”.

Les xarxes socials permeten que tothom pugui comunicar, però el Xavi Coral té clar que els telenotícies no perillen: “Continuaran perquè no hi ha una redacció tan potent com la dels Informatius de TV3 i això es veu en les audiències. Hi ha menys gent que veu la televisió convencional, però si passa alguna cosa greu la gent continuarà sintonitzant el telenotícies perquè sap que allà explicaran bé què ha passat, tenen una confiança en aquest equip i per això no perilla aquesta feina”.

Xavi Coral revela quina ha estat l’entrevista més difícil que ha fet

La seva trajectòria televisiva és molt llarga però, entre tantes entrevistes que ha fet, considera que una de les que més l’ha impressionat és la que va fer a Jordi Pujol: “Jo que havia crescut pràcticament tota la meva vida amb ell com a president, així que estava acollonit quan em van dir que podia entrevistar-lo per la persona i la capacitat intel·lectual que té. Vaig patir molt aquella entrevista, però m’ho vaig passar bé i crec que ell també”.

Pel que fa les preguntes personals, destaca la que li ha fet sobre què creu de la política catalana: “Els catalans som una mica de fer dos bàndols sempre, de separar-nos. I ara estic una mica decebut perquè en l’època que vam viure al voltant del 2017 semblava que tots teníem un objectiu comú i que tothom remava cap allà. I que hagi acabat tan malament és una mica decebedor. Hi ha moments molt de pujar i d’altres de baixar, potser hi ha un dia que torni a pujar”.